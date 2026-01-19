En Gaza no habrá soldados de Qatar o Turquía, Netanyahu

"La Fase II significa una cosa simple: Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada, por las buenas o por las malas", aseguró.

Según Canal 12, pocas horas después de que la oficina del primer ministro israelí anunciara que había instruido al ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, para que expresara la oposición de Israel a la composición del Consejo Ejecutivo de Gaza a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, habló personalmente con Rubio.

Netanyahu recalcó a Rubio la oposición de Israel a la inclusión de Qatar y Turquía, y enfatizó que Israel estaba sorprendido por la declaración estadounidense que anunciaba la composición del Consejo Ejecutivo.

Sin embargo, fuentes informaron que Netanyahu es consciente de que no hay forma de revertir la decisión tras el anuncio del presidente Trump. La oficina del primer ministro confirmó la llamada a Canal 12. (ANSA).