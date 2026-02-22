En gran reacción, el Atlas de Diego Cocca derrota al Atlético San Luis en México

Con una brava reacción y el primer gol del uruguayo Agustín Rodríguez en el fútbol mexicano, el Atlas remontó una desventaja de dos goles para vencer 3-2 al Atlético San Luis el sábado en la séptima fecha del torneo Clausura 2026.

El Atlas (4°), que dirige el argentino Diego Cocca firmó en su casa, el estadio Jalisco de Guadalajara, su cuarto triunfo en el torneo y llegó a 13 puntos.

El Atlético San Luis (12°), dirigido por el español Guillermo Abascal, sufrió su cuarta derrota y se quedó con siete unidades.

La visita tuvo una cómoda ventaja con goles del brasileño João Pedro (3') y Eduardo Águila (41').

Los Zorros de Cocca emparejaron el marcador con dos penales ejecutados por el paraguayo Diego González (45+9') y Eduardo Aguirre (59'), mientras que el Toro Rodríguez anotó a los 82 minutos el tanto de la victoria de Atlas.

Recién llegado del Juventud de Las Piedras uruguayo, el Toro Rodríguez debutó este sábado en Atlas al ingresar al minuto 70. Doce minutos más tarde, anotaba su primer gol en México y le daba la victoria a los Zorros.