En Irán, el bloqueo general de internet continúa e impide trabajar

Amir, un creador de contenido iraní, revisa cada día los pocos sitios web disponibles en la República Islámica para saber cuándo se restablecerá la conexión a internet, bloqueada por las autoridades desde hace dos semanas.

Tiene 32 años y se gana la vida haciendo críticas de videojuegos y películas en internet. Pero desde que las autoridades impusieron un corte el 8 de enero no ha podido producir nada y está preocupado por su futuro.

"Todo mi trabajo depende de internet, no me imagino sobrevivir" sin conexión, indicó el creador de contenido, que tiene varias cuentas en Instagram y YouTube. No ha querido revelar su apellido.

Las autoridades cortaron la red en el contexto de las manifestaciones que sacuden el país. Las protestas empezaron a finales de diciembre en contra del costo de la vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.

La represión de las protestas que, según las autoridades, se convirtieron en "disturbios dirigidos desde el extranjero", dejó miles de muertos.

El gobierno comunicó 3.117 muertos, pero las organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman que la cifra podría ser mucho mayor.

Verificar estos datos tiene sus dificultades debido a los cortes de internet. Las oenegés creen que se impusieron para ocultar la magnitud de la represión.

Las autoridades, sin embargo, rechazan estas acusaciones. "El gobierno dialogaba con los manifestantes. Solo se cortó internet cuando nos enfrentamos a operaciones terroristas y constatamos que las órdenes procedían del extranjero", aseguró la semana pasada el jefe de la diplomacia, Abás Araqchi.

El movimiento de protesta parece haber perdido fuerza, pero el bloqueo sigue vigente.

- "Esperar horas" -

Son millones los iraníes que siguen dependiendo de la intranet local. Esta conexión ofrece numerosos servicios al tiempo que aísla a sus usuarios del resto del mundo.

A través de la intranet se puede acceder a aplicaciones de transporte público y taxis, bancos, pagos en línea, así como a sitios web de información local y contenidos de video cuidadosamente seleccionados.

Y varias aplicaciones de mensajería locales —Bale, Eitaa y Rubika— vuelven a funcionar desde la semana pasada, según los medios locales.

Pero Amir, por motivos de confidencialidad, "nunca las había utilizado antes". "Y no voy a empezar ahora", declaró a la AFP.

El corte afecta a toda la economía y costó entre 4.000 y 6.000 millones de riales al día [entre tres y cuatro millones de dólares estadounidenses], según el ministro de Telecomunicaciones, Ehsan Chitsaz, citado el domingo por la prensa local.

El grupo de monitoreo de internet NetBlocks dio una estimación mucho más alta, al afirmar que cada día sin red le cuesta a Irán más de 37 millones de dólares.

Iraj, conductor de camiones de 51 años, describió la lentitud de los trámites administrativos en las fronteras para descargar su mercancía. "Nos hacen esperar durante horas", se quejó.

La misma preocupación existe en el sector del transporte aéreo. Las reservas en línea para vuelos internacionales son "inestables", afirmó una agente de viajes, que solicitó permanecer en el anonimato por motivos de seguridad.

"Esto afecta a nuestro negocio, las llamadas de los clientes disminuyen cada día", contó, y señaló que, sin embargo, la situación es mejor para los vuelos internos.

En los últimos días, los internautas pudieron acceder en ocasiones a sus buzones de correo electrónico o a algunos sitios web extranjeros como Google, pero de forma muy aleatoria.

"Mi única razón para mantener el optimismo es que no creo que vayan a mantener un corte total de internet durante mucho tiempo", dijo a su vez Amin, de 29 años, otro creador de contenido. "De lo contrario, se volverá en su contra", opinó.