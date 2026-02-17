En Italia, una persona de cada 6 vive en una pequeña comuna

Esto se desprende del dossier de la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI) "Personas que viven en municipios pequeños", elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Istat) y presentado durante los Estados Generales de Pequeños Municipios, programados para los días 19 y 20 de febrero en Roma.

De los casi 10 millones de habitantes de ayuntamientos pequeños, más de la mitad vive en uno con menos de 3.000 habitantes, mientras que más de un millón reside en localidades con menos de 1.000 habitantes.

Estas son las localidades que presentan las condiciones de mayor fragilidad demográfica y organizativa. Un total de 867 municipios pequeños (el 15,7%) se clasifican con los niveles de fragilidad más altos o muy altos, de acuerdo con el dossier. Más de 1,4 millones de personas viven allí, con una concentración significativa en el sur y algunas zonas del centro de Italia.

En cuanto a la superficie con riesgo de deslizamientos, el promedio es del 10,3%, más del doble que en los ayuntamientos más grandes. Otro informe sobre el personal en municipios pequeños indica que aquellos con hasta 5.000 habitantes emplean actualmente a 53.228 empleados permanentes, lo que representa una disminución del 13,9% con respecto a hace doce años.

Mientras tanto, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial se duplicó del 14,1% al 29%. "Más trabajadores a tiempo parcial y menos personal en general equivalen a una reducción real de la capacidad administrativa", enfatizan. La edad promedio de los trabajadores ronda los 51 años.

La ANCI también señala que la situación de los secretarios municipales es "particularmente crítica": en municipios de hasta 3.000 habitantes, de 1.902 puestos de secretaría, solo 341 están cubiertos, mientras que el 82% están vacantes.

La Asociación también se centra en los presupuestos de estas entidades, que demuestran solidez financiera y responsabilidad administrativa: el 94% están en equilibrio, y el superávit disponible total alcanza los 1.800 millones de euros, lo que supone un saldo positivo global de 1.600 millones de euros. El expediente presupuestario también indica que los municipios pequeños financiaron el 27% de las inversiones municipales del NRRP.

Sin embargo, la ANCI expresa su "preocupación por la posibilidad de recortes de más de 8.000 millones de euros en la financiación de la inversión municipal durante la próxima década". Esto, afirma, "podría afectar especialmente a las entidades pequeñas". (ANSA).