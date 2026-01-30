En Japón, las mujeres representan el 24,4% de los candidatos a la Cámara de Diputados

Por primera vez, las candidatas alcanzaron el 24,4% del total, con 313 aspirantes a parlamentarias. Este es un aumento mínimo en comparación con el 23,4% de candidatas en 2024, a pesar de que el número absoluto de postulantes mujeres disminuyó ligeramente, de 314 a 313, lo que indica que el aumento porcentual se debe principalmente a la disminución de candidatos masculinos.

El partido nacionalista Sanseito lidera la clasificación con el 43,2% de candidatas, 82 de 190, seguido del progresista Reiwa Shinsengumi con el 38,7%, y el Partido Comunista Japonés, en concreto, con el 38,1% y 67 candidatas.

Por otro lado, el Partido Liberal Democrático (PLD), líder de la coalición gobernante y liderado por la primera primera ministra del país, presenta solo un 12,8% de candidatas, tan solo 43 de 337, una cifra inferior al 16,1% de 2024.

La centrista Alianza para la Reforma, el nuevo principal partido de la oposición, se sitúa en el 19,9%.

Según los analistas, estas cifras reflejan una lenta transición en un sistema político aún dominado por jerarquías masculinas. Según los datos más recientes del Foro Económico Mundial, Japón se sitúa sistemáticamente en el último puesto entre los países del G7 en materia de igualdad de género en política, con una representación femenina en altos cargos institucionales entre las más bajas de las democracias avanzadas.

Actualmente, el porcentaje de mujeres en ambas cámaras del Parlamento es de aproximadamente el 19-20%. (ANSA).