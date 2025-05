En la argentina de milei, los trabajadores pobres se vuelven moneda corriente

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 5 mayo (Reuters) - Christian Bialogurski, de 35 años, suele pasar 12 horas fuera de su casa para dar clases de Comunicación en colegios primarios y secundarios de los suburbios de Buenos Aires.

Pese a las largas jornadas, muchas veces no come hasta regresar a su hogar por la noche, ya que su sueldo mensual -que con suerte llega a 450 dólares- apenas le alcanza para viajar y pagar un alquiler de 270 dólares, a pesar de la notoria baja de la inflación que logró el presidente argentino Javier Milei.

"No me alcanza, el día 15 del mes ya no tengo más plata. Pido a mi vieja a veces... Y te aguantás el hambre", señaló Bialogurski en su modesta casa de Loma Hermosa, en las afueras de Buenos Aires.

El docente es uno de los perjudicados por el ajuste fiscal dispuesto por Milei tras asumir la presidencia de Argentina en 2023, que ha golpeado a pensionados y a empleados públicos -incluyendo docentes-, como parte de un modelo de apertura comercial y dólar barato que ha dejado ganadores y perdedores.

Aunque el desempleo subió menos de un punto desde fines de 2023 -cuando asumió el ultraliberal Milei- al 6,4% actual, el total de empleados informales creció del 41,4% en el cuarto trimestre de 2023 al 42% en el mismo período del año pasado -último dato disponible-, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El problema del trabajo precario es de larga data en Argentina, pero el porcentaje de cuentapropistas -en muchos casos trabajadores informales sin seguridad social- subió el año pasado del 21,6% al 23,8% de la masa laboral, según un reporte elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPP) en base a información oficial.

"Tener un puesto de trabajo no es reaseguro contra la pobreza", destacó Roxana Maurizio, investigadora especializada en empleo del organismo científico estatal Conicet, quien acotó que los asalariados informales "ganan en promedio 41% menos que un trabajador formal con características similares".

La inflación cayó en 2024 al 118% desde el 211% del año previo, pero la crisis de bajos ingresos no solo afectó el consumo doméstico, clave para el crecimiento de la economía de Argentina, sino que ha incrementado la conflictividad social, con protestas semanales de pensionados que desembocan en violentos incidentes y huelgas generales contra el Gobierno.

Aunque el salario privado registrado había ganado hasta diciembre último un 3% en términos reales desde noviembre de 2023 -el mes previo a la abrupta devaluación del peso que disparó temporariamente la inflación-, los ingresos del sector público cayeron un 15% entre noviembre de 2023 -antes de que asumiera Milei- y diciembre de 2024.

Una consecuencia de la caída de los ingresos de la población ha sido el derrumbe del 11% que el año pasado registró el consumo en supermercados, según el instituto Indec, que recién en 2025 comenzó a repuntar.

"Si sumás a todos los trabajos eventuales que no tienen seguridad social y que tienen muy baja remuneración, el desempleo en Argentina ya no es del 7%, sino que asciende a 30%. Tenés que sumarle un 23% más de empleos de muy baja productividad en el sector informal", explicó Agustín Salvia, experto en pobreza de la Universidad Católica Argentina.

La situación podría agravarse en caso de que la inflación se mantenga en el elevado nivel del 3,7% mensual que registró en marzo.

El Gobierno no respondió al pedido de comentarios de Reuters.

LOS PERJUDICADOS

Milei se ha mostrado convencido de que su modelo de apertura comercial no es viable sin eliminar el déficit crónico del Estado argentino, lo que hizo apenas asumió la presidencia en diciembre de 2023 con la idea de atraer inversiones que fomentaran actividades con sesgo exportador como la energética, la minera o la agropecuaria.

La estabilidad económica que ha generado el modelo ha brindado alivio a muchos argentinos.

"Si bien el sueldo no alcanza, la baja de la inflación que se fue dando en estos meses hace que uno pueda tener más previsibilidad sobre los gastos, ya que no todo aumenta semana a semana", señaló Julieta Battaglia, una empleada contable de 43 años en la ciudad de Buenos Aires.

Pero el plan oficial no contempla a quienes cuentan con ingresos del Estado y a los asalariados de industrias cuya producción se destina al mercado doméstico, en dificultades para competir con el crecimiento de las importaciones tras años de operar en una de las economías más cerradas del mundo.

El rubro más afectado en 2024 por las políticas de Milei fue el de la construcción, víctima de la paralización que sufrió la obra pública para reducir el déficit fiscal, aunque en meses recientes comenzó a recuperarse desde el derrumbe del 27,4% que sufrió el año pasado.

La industria textil registró en enero una contracción interanual del 9,2%, según un reporte de la Fundación Pro Tejer -que nuclea a empresas del sector-, que estimó que el rubro perdió el 7% de sus lugares de trabajo (8.600 puestos) en los primeros 11 meses de 2024.

Las fábricas de autopartes también han empezado a sufrir los embates de la competencia externa.

"En los modelos nuevos, los costos que hoy estamos teniendo no están siendo totalmente competitivos, entonces probablemente se toman decisiones de importar componentes y no de producir localmente", destacó a Reuters Ramón Ramírez, director ejecutivo de Maxion Montich, que produce en la provincia de Córdoba autopartes para terminales automotrices afincadas en el país.

Una encuesta reciente de la consultora Analogías reveló que el 85% de los argentinos muestra preocupación por el desempleo.

DIFICULTADES DE EMPLEO

Un sondeo de la firma de recursos humanos Manpower Group mostró en marzo a Argentina como el país con menor expectativa de creación de empleo -entre las 41 naciones encuestadas- para el segundo trimestre de 2025, con un promedio porcentual de cero.

Para Luis Campos, especialista en empleo de la central sindical CTA Autónoma, en el primer semestre de 2024 se destruyeron 200.000 puestos de trabajo registrado que solo se recuperaron parcialmente en el segundo semestre.

"La contracara de eso fue un crecimiento bastante importante del empleo por cuenta propia. En cierta medida es una especie de ocupación refugio (...) una ocupación que un trabajador o una trabajadora se inventa porque necesita hacer algo", señaló.

La pobreza, sin embargo, bajó levemente al 38,1% en el segundo semestre de 2024 desde el 41,7% del mismo período del año previo, cifras que se explican en gran medida porque el Gobierno incrementó en términos reales los subsidios a la clase baja.

Según una encuesta de la consultora Trespuntozero, el 46% de los argentinos debió endeudarse o usar ahorros para cubrir sus gastos en marzo, mientras que el 50,9% declaró que sus expectativas sobre la economía del país empeoraron.

En este contexto, muchos argentinos se ven obligados a trabajar más horas o buscar empleos extra para complementar sus reducidos ingresos. Encontrar profesionales que venden ropa por internet o empleados que pasan su tiempo libre como choferes de aplicaciones es moneda corriente.

"Nunca el flujo de trabajo alcanza para generar un sueldo que me permita vivir", afirmó Mariana Palm, una diseñadora gráfica de 51 años que trabaja como cuentapropista en Buenos Aires. "Tengo que recurrir a ahorros y ayuda familiar", añadió. (Reporte de Nicolás Misculin, con reporte adicional de Horacio Soria. Editado por Lucila Sigal)