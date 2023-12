CHONGQING, China--(BUSINESS WIRE)--dic. 14, 2023--

El fabricante de baterías estacionarias Hithium inauguró su nueva planta de producción inteligente en Chongqing (China), para visitantes y empleados. El evento se celebró durante todo un día y se focalizó en los logros y objetivos de sostenibilidad de la empresa. En especial, se hizo hincapié en la forma en que Hithium cumple su compromiso de apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular el Objetivo 7. Al concentrar las innovaciones en la accesibilidad y la reducción del costo total de almacenamiento de energía (LCOS, por sus siglas en inglés), el fabricante pretende aumentar el acceso al almacenamiento de energía y el papel que éste desempeña en la transición más grande hacia energías renovables.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231214539116/es/

Hithium Eco-Day (Photo: Business Wire)

Además del progreso de Hithium hacia sus objetivos ambientales más amplios, el evento puso de relieve los aumentos de eficiencia y las consiguientes reducciones de costos de su desarrollo de fabricación inteligente. Esto también subraya el compromiso de sostenibilidad de la empresa con el Objetivo 7, inciso 3, y su atención en la mejora de la eficiencia energética. Junto con la visita a sus instalaciones, Hithium también ofreció a los visitantes del Día Ecológico un avance de la nueva tecnología de la empresa, incluida la primera célula de pequeña capacidad del fabricante diseñada específicamente para sacar a la gente de la pobreza energética, junto con un innovador producto a escala comercial.

Durante el Día Ecológico, Jason Wang, cofundador y director ejecutivo de Hithium, afirmó en su presentación de la hoja de ruta de productos y la estrategia comercial de la empresa que: "Nos focalizamos en que la transición energética sea accesible para ayudar a acelerar la adopción de la energía limpia. Nuestra nueva tecnología y nuestras innovaciones en la producción de baterías están al servicio de este objetivo. Al reducir los LCOS para los socios, podemos hacer que el almacenamiento de energía sea más financiable para los propietarios de activos. Al reducir el costo para los consumidores finales que viven en la pobreza energética, puedan obtener un mayor acceso a una energía limpia y más confiable. En este Día Ecológico, celebramos este progreso tanto en la producción como en el producto.”

Sólo un vistazo: la primera célula de pequeña capacidad del mundo con un diseño accesible para los consumidores de energía no conectados a la red

Hithium reveló un nuevo producto con una batería universal de 1 kWh, la "Hero EE", para que pueda utilizarse en zonas donde no existe una red confiable y donde millones de hogares o pequeñas empresas disponen de pocos aparatos o de baja potencia. Así, sus necesidades básicas pueden satisfacerse con un producto accesible de almacenamiento de energía y a pequeña escala. La célula puede cargarse con una corriente extra baja procedente de la energía solar o de una microrred local y su objetivo es aumentar el acceso a la electricidad de las personas que viven en zonas donde el suministro energético aún no es confiable o es costoso.

Con este nuevo producto, Hithium se propone alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en los dos frentes: el acceso a una energía accesible y la mejora de la tecnología para países en los que muchas personas siguen viviendo en la pobreza energética.

Salir de la escala EV con el primer producto de baterías realmente a escala comercial

Como parte de la celebración del Día Ecológico de la empresa, Hithium presentó el primer diseño de batería de nivel kAh para almacenamiento de larga duración de 4 a 8 horas, denominado "MIC 1130Ah". El nuevo producto, cuya muestra estará disponible en el primer trimestre de 2024, representará una nueva tecnología de baterías sin precedentes para el mercado de almacenamiento de energía a escala comercial, rompiendo por primera vez la barrera de los 1000Ah.

El cambio por una fabricación inteligente altamente automatizada reduce los costos en un 25 %

La planta inteligente de Chongqing, que desempeña un papel central en los planes de expansión de la producción de Hithium, logra un aumento de la eficiencia de alrededor del 30 % en comparación con la planta de fabricación de última generación de Hithium. La planta cuenta con un nivel de automatización significativamente superior que permite a la empresa reducir en una cuarta parte el costo de producción de baterías.

Acerca de Hithium

Fundada en 2019, HiTHIUM es un fabricante líder de productos de almacenamiento estacionarios de energía de alta calidad para aplicaciones a gran escala, industriales y comerciales. Con sus cuatro centros de I+D y múltiples instalaciones de producción «inteligentes», las innovaciones de HiTHIUM incluyen mejoras pioneras en materia de seguridad para sus baterías de iones de litio, así como el incremento del ciclo de vida útil. La experiencia acumulada durante décadas en este campo por sus fundadores y altos ejecutivos permite a HiTHIUM aprovechar su especialización en sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) para ofrecer a sus socios y clientes avances únicos en almacenamiento de energía. La empresa tiene su sede en Xiamen, China, y otros centros de producción, investigación o venta en Shenzhen, Múnich, Dubái y California. HiTHIUM ya ha suministrado 17 GWh de capacidad de baterías.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231214539116/es/

carol.wu@Hithium.com

Keyword: china asia pacific

Industry keyword: technology manufacturing batteries other energy other technology other manufacturing green technology alternative energy environment energy sustainability

SOURCE: Hithium

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 12/14/2023 05:08 pm/disc: 12/14/2023 05:09 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20231214539116/es