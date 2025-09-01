En la ciudad venezolana de Maracaibo un hombre transforma la basura en arte para alertar sobre el reciclaje

Por Mariela Nava

MARACAIBO, Venezuela 1 sep (Reuters) - En la ciudad de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, un hombre transforma la basura que abunda en su comunidad en esculturas de animales y de personajes de películas como una forma de crear conciencia sobre el reciclaje.

Yhorby Ventura es un técnico en refrigeración de 49 años residente en una zona de la capital del otrora petrolero estado Zulia que decidió aprovechar los materiales desechados en las áreas cercanas a su hogar, incluidos los de su propio taller donde arregla electrodomésticos, para convertirlos en arte.

"No hay técnico que no guarde desechos de cortes de tuberías de cobre, entre otros, que se almacenan en un pote para luego venderlo. Un día dije: yo tengo que hacer algo con esto y agarré todo e hice un Iron Man" con los materiales que tenía a la mano más los reciclados, dijo Ventura, que además de la refrigeración hizo cursos de diseño gráfico y fotografía.

"Tengo una galería frente a mi casa, al aire libre", agregó el hombre.

Ventura también ha hecho esculturas de otros personajes de películas como Los Minions y Transformers, y ha sumado estructuras de animales como abejas, hormigas, entre otros. Y ya tiene en mente nuevos diseños.

Aunque "en Maracaibo, todas las gestiones que han pasado se han abocado a la recolección de basura en puntos críticos, las personas vuelven a echar basura, es una cultura y los entes públicos se cansan de pedir conciencia. Creo que la conciencia no se debe pedir, se debe inducir", dijo Ventura quien desde su pequeño espacio busca más entendimiento del reciclaje.

Maracaibo genera alrededor de 1500 toneladas de basura al día, de las cuales en el último trimestre más de la mitad se quedó en las calles, según datos de la gestión anterior de la alcaldía que culminó funciones en mayo.

En Venezuela, las fallas de servicios públicos como la energía eléctrica, agua y la recolección de la basura son frecuentes, lo que impacta en el día a día de las familias.

"Yo sueño que Maracaibo esté limpia", señaló Ventura. (Reporte de Mariela Nava en Maracaibo. Escrito por Mayela Armas. Editado por Deisy Buitrago.)