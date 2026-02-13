En la era post-Maduro, Caracas y Washington priorizan rápida apertura petrolera

La visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a Caracas el 11 de febrero marcó un hito en la cooperación energética bilateral. Recibido con honores en el Palacio de Miraflores por la presidenta interina Delcy Rodríguez, Wright avanzó en un "acuerdo histórico" impulsado por el presidente Donald Trump.

En el contexto de su visita, se tomaron medidas concretas: el Departamento del Tesoro estadounidense otorgó una licencia general a la india Reliance Industries para comprar crudo venezolano directamente, permitiendo a la refinería adquirir volúmenes rentables y sustituir importaciones rusas.

Hoy se supo desde Washington que las autoridades estadounidenses han otorgado licencias que autorizan a cinco importantes compañías petroleras a operar en Venezuela, mientras la administración Trump impulsa un aumento de la producción tras el derrocamiento de Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha otorgado licencias generales a BP, Chevron, ENI, Repsol y Shell, "autorizando transacciones relacionadas con operaciones de petróleo y gas en Venezuela", sujetas a ciertas condiciones.

Estas acciones siguen la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en enero, que concede autonomía a empresas extranjeras para operar, exportar y recibir pagos en efectivo, incluso como socias minoritarias. Expertos ven en esto el inicio de una "amplia apertura" al capital foráneo, clave para revitalizar una industria en declive tras años de gestión madurista.

En contraste, esta velocidad y efectividad no se evidencia en el frente político, según observan analistas.

Una encuesta de Gold Glove Consulting, realizada entre el 24 y 30 de enero con 1.000 venezolanos, revela que el 72% cree que el país va en la dirección correcta post-Maduro, un cambio drástico respecto a junio de 2024, cuando tres cuartas partes pensaban lo contrario.

Delcy Rodríguez, la presidenta interina usualmente bien valorada en las palabras del presidente Trump, afirmó esta semana que habrá "elecciones justas y libres", pero evitó fijar una fecha, priorizando la estabilización económica, en sintonía con posturas de la Casa Blanca.

Su gestión es calificada como "buena o excelente" por el 37%. Sin embargo, en un escenario electoral hipotético, María Corina Machado obtendría el 67% de los votos frente al 25% de Rodríguez.

Sobre Machado, Rodríguez cuestionó: "En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. ¨Por qué pidió una intervención militar? ¨Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?".

De esta manera dejó entrever que la líder opositora tendría que hacer frente a la justicia, un poder que está seriamente criticado por su parcialidad.

Otro punto de fricción política es la ley de amnistía. La Asamblea Nacional inició el segundo debate el 12 de febrero, aprobando por unanimidad los primeros seis artículos, pero aplazando el resto por desacuerdos en el artículo 7, que condiciona los beneficios a presentarse ante la Justicia.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP Venezuela) criticó la falta de avances sustanciales, exigiendo que la norma cumpla estándares internacionales y evite exclusiones o revictimización.

Esta ONG identificó al menos 60 presos políticos en graves condiciones de salud, incluyendo un adolescente, tres con autismo, 22 adultos mayores y 122 mujeres, urgiendo liberaciones inmediatas sin esperar la ley, cuya aprobación definitiva podría dilatarse por diferencias claras de posturas entre la bancada chavista y grupos minoritarios de oposición.

En esa Asamblea Nacional, presidida por el hermano de la mandataria y donde no existe representación de la corriente que encabeza Machado, el chavismo apostó de forma inédita por aplazar el debate en lugar de imponer su mayoría de votos. Jorge Rodríguez, quien hace una semana confesó que no le gusta la existencia de detenidos políticos, ya que su padre lo fue y murió víctima de la tortura hace cinco décadas, ha intentado acelerar la aprobación sin éxito.

La opositora Delsa Solórzano tildó el proyecto de "insuficiente", argumentando que distorsiona la amnistía al condicionar la libertad al mismo sistema persecutor, y demanda libertad inmediata, retorno seguro de exiliados y desmantelamiento del marco represivo.

Estados Unidos, en tanto, ha dado mensajes generales de que se liberen a los presos políticos, pero ha evitado involucrarse en el debate local sobre la ley de amnistía, pese a que la administración Trump se adjudicó una suerte de tutelaje sobre el gobierno de Rodríguez.

Estas dinámicas, a seis semanas de una nueva era política en Venezuela, reflejan un equilibrio precario: avances económicos impulsados por Estados Unidos, pero estancamiento político que frustra expectativas de democratización genuina. (ANSA).