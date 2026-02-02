En la Vía Láctea, principal pista sobre origen cósmico de la vida en la Tierra

El descubrimiento, que demuestra que los componentes básicos de la vida se formaron antes que las estrellas y los planetas, es obra de un equipo internacional coordinado por el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) de Alemania, que incluye investigadores de España, Chile, Japón y Estados Unidos. El estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, incluye a tres astrofísicos italianos.

Se trata de la molécula de azufre orgánico más grande jamás detectada, llamada 2,5-ciclohexadieno-1-tiona (C₆H₆S), que, además de azufre, incluye carbono e hidrógeno. La molécula se detectó en la nube molecular denominada G+0,693-0,027, cerca del centro de la Vía Láctea y a aproximadamente 27.000 años luz de la Tierra, una región de formación estelar sin estrellas activas, donde la química subyacente a la vida puede darse en condiciones primigenias.

El hecho de que una molécula tan grande contenga azufre es significativo, ya que es un elemento esencial para la vida en la Tierra, presente en aminoácidos, proteínas y procesos metabólicos fundamentales.

La presencia de una molécula tan compleja, estructuralmente similar a los compuestos presentes en los cometas, sugiere que los componentes químicos de la vida ya se están formando en las nubes moleculares, mucho antes del nacimiento de estrellas y planetas.

El equipo, dirigido por Mitsunori Araki, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre y primer autor del estudio, también incluye a tres italianos: Paola Caselli, directora del Centro de Estudios Astroquímicos del Instituto Max Planck, originaria de Follonica (Grosseto); Laura Colzi, jefa de grupo del Centro de Astrobiología de Madrid y graduada de la Universidad de Florencia; y Valerio Lattanzi, coordinador del estudio y científico del Instituto MPE, graduado de la Universidad La Sapienza de Roma.

"Este descubrimiento demuestra que la base química de la vida comienza a formarse mucho antes del nacimiento de las estrellas", enfatizó Lattanzi. Los científicos llaman a este hallazgo un "eslabón perdido" en la comprensión de los orígenes cósmicos de la química biológica.

La detección fue posible gracias a observaciones radioastronómicas combinadas con mediciones de laboratorio de alta precisión. En la colaboración también participaron investigadores del Centro de Astrobiología de Madrid (Cab) (Csic-Inta) y otros institutos europeos.

Los autores predicen que en el futuro se podrán identificar más moléculas complejas de azufre, ampliando el catálogo de más de 300 especies moleculares ya detectadas en el espacio interestelar. (ANSA).