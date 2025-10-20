En las antípodas: Del Valle y Mineiro libran una semifinal de contrastes en la Sudamericana

Envalentonado por adueñarse de la cima del fútbol ecuatoriano, Independiente del Valle recibirá este martes en Quito a Atlético Mineiro que roza el fondo del Brasileirão, un duelo entre el cielo y el suelo que inaugura las semis de la Copa Sudamericana de 2025.

El trabajo consistente y metódico a lo largo de la temporada le augura buena cosecha al Matagigantes, que aspira a cerrar este año con un título en cada mano: el de LigaPro en Ecuador y el de la Sudamericana.

Los Del Valle además se juegan en esta llave el pase a una final que les permitiría consagrarse como máximos campeones históricos del torneo continental, que ya conquistaron en 2019 y 2022.

Al otro lado de la moneda está el centenario Galo, campeón de la Copa Libertadores 2013 y semifinalista de la Sudamericana 2019, que a costa de los Rayados pretende lavar la pobre imagen que ha dejado en el torneo brasileño, donde marcha 15º entre 20 equipos.

De hecho, viene de caer 1-0 en su último partido del fin de semana ante Corinthians.

Independiente del Valle, en cambio, le ganó 2-1 a Orense en el torneo ecuatoriano y con 70 puntos se quedó a vivir en la cima de la tabla, lejos de sus rivales y cerca de conquistar su segundo título en la liga local.

Con la pólvora mojada

El entrenador argentino Jorge Sampaoli reconoció que su Atlético Mineiro tiene "un poquito de problemas en el último tercio, con la pegada, con la contundencia".

Hulk, su principal figura ofensiva, ha dejado de ser el temido monstruo del gol para convertirse en "humano", con apenas cuatro tantos en el actual Brasileirão. Ya el año pasado anotó solo 10 tantos, cinco menos que en 2023.

Sampaoli, quien asumió hace poco más de un mes la dirección del Galo, dijo que pese a la derrota en su última presentación "el equipo estructuralmente estuvo bien plantado, equilibrado".

En el otro extremo está Claudio Spinelli, de 28 años, atacante de Independiente del Valle que colidera la tabla de goleadores en Ecuador con 17 gritos.

Recién recuperado de una lesión muscular, Spinelli volvió fino y marcó el fin de semana, por lo que su nombre será fijo en la lista de jugadores que dispondrá el martes el DT español Javier Rabanal.

La pesadilla brasileña

Sampaoli conoce el fútbol ecuatoriano y sabe que la altitud de Quito es "muy complicada".

Dirigió en 2009 a Emelec, con el que llegó a disputar la Copa Sudamericana.

"Me tocó dirigir un año en Ecuador y conozco muy bien la altura y lo más complicado es la recuperación y cómo corre la bola ahí", declaró.

El duelo se disputará a partir de las 19:30 locales (00:30 del miércoles) en el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de la capital ecuatoriana, a 2850 metros sobre el nivel del mar.

"Todos los equipos brasileños sufren" en Quito, reconoció.

Posibles alineaciones:

Independiente del Valle: Guido Villar - Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortéz - Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Juan Cazares, Darwin Guagua - Michael Hoyos y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro: Everton - Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román - Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes - Reiner y Hulk. DT: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)

