En Las Vegas los robots humanoides toman el protagonismo

"Son los migrantes de la Inteligencia Artificial (IA)", así los definió Jensen Huang, CEO del gigante Nvidia, afirmando que podrían resolver la escasez de mano de obra en el sector manufacturero.

Mientras tanto, Elon Musk está convencido de que "2026 será el año de la IA y la robótica; hemos entrado en la era de la singularidad tecnológica".

Nvidia apuesta por este sector y busca construir una plataforma de referencia para la robótica generalista.

En la apertura del CES, presentó el ecosistema completo Cosmos, que combina modelos de IA básica, simulación avanzada y nuevo hardware diseñado para llevar la inteligencia artificial fuera de los centros de datos y dentro de máquinas capaces de moverse e interactuar en el mundo real.

En Las Vegas, también presentó novedades Boston Dynamics, el coloso de la robótica: el autómata Atlas, después de años de experimentación, entró oficialmente en la fase de producción con una versión lista para su uso industrial.

La implementación involucrará a dos socios estratégicos: Hyundai, que controla la mayoría de Boston Dynamics, y Google DeepMind, aliado en el frente de la inteligencia artificial.

En el CES también se presentó el prototipo de Gene.01, una startup italiana derivada del Instituto Italiano de Tecnología de Génova, que recaudó recientemente 70 millones de euros de varias empresas tecnológicas—incluida AMD, que la presentó en el escenario de Las Vegas—para desarrollar robots humanoides que usan IA para moverse en el mundo físico, lo que se conoce como 'Physical AI'.

"Queremos diseñar un humanoide donde la inteligencia no resida solo en el cerebro, sino también en el cuerpo", explicó el CEO Daniele Pucci.

LG y Qualcomm también presentaron su visión en el CES: la primera con Cloi para las tareas del hogar, la segunda con una arquitectura que incluye hardware, software y sistemas de IA. En la competencia global también destaca la china Unitree, que presentó una gama de robots.

"Hemos entrado en la era de la singularidad tecnológica.

2026 será el año de la IA y la robótica", está convencido Musk.

Aunque no estuvo presente en Las Vegas, en un podcast explicó que en el futuro de sus empresas también estará Optimus, el robot humanoide de Tesla.

Anunció que una nueva versión se revelará en los primeros meses de 2026, con producción en masa a partir de abril y objetivos de millones de unidades al año.

"Estos robots tendrán manos más hábiles que los humanos, se volverán en pocos años mejores que los cirujanos más expertos y democratizarán la salud, haciendo que los cuidados médicos avanzados sean accesibles para todos".

El CES de Las Vegas se llevará a cabo hasta el viernes, con una previsión de aproximadamente 130.000 participantes. Además de los robots humanoides, hay muchas novedades en el sector de electrodomésticos inteligentes, conducción autónoma, computadoras, smartphones, gadgets y curiosidades de todo tipo, cuyo hilo conductor es siempre la omnipresente inteligencia artificial. Incluso los tradicionales bloques de Lego, entre los objetos más físicos en un mundo completamente digital, se vuelven inteligentes con sensores, luz y sonido. Los primeros kits llegarán en marzo y todos serán de temática Star Wars.

