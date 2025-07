En los Emmy, “Shrinking” recibe amor y “The Handmaid’s Tale” una fría despedida

Como era de esperar, los votantes de los Emmy mostraron su amor por los llamados "Cuatro Grandes" de la comedia: "Hacks", "The Bear", "Abbott Elementary" y "Only Murders in the Building". Muchos de los que competían en las categorías de drama probablemente estaban contentos de que el devorador de Emmy "Shogun" esté entre temporadas y no haya robado nominaciones.

Los votantes de los Emmy son criaturas de hábito, pero hubo algunas diferencias felices esta vez, como que la estrella de "Matlock", Kathy Bates, se convirtiera en la intérprete de mayor edad nominada en la categoría de actriz principal de drama a los 77 años. Y "Severance", que el año pasado solo ganó por su música original y el diseño de títulos, parece estar en mejor forma para su segunda temporada.

A continuación, otros desaires y sorpresas de las nominaciones a los Emmy:

El amor cada vez más grande por “Shrinking”

“Shrinking”, la comedia de AppleTV+ sobre un grupo de terapeutas divertidos y complicados, no recibió mucha atención de los Emmy el año pasado durante su temporada de debut; solo obtuvo dos nominaciones para sus estrellas Jason Segel, un cocreador, y Jessica Williams. Esta vez, “Shrinking” se expandió con siete nominaciones, incluyendo mejor comedia y nominaciones para Segel, Williams, Michael Urie y la primera nominación al Emmy de Harrison Ford.

Repercusiones de un acto de violencia

“Adolescence”, la serie de cuatro partes de Netflix que traza las repercusiones emocionales después de un apuñalamiento cometido por un adolescente en el Reino Unido, se convirtió en una sensación, una especie de versión 2025 de “Baby Reindeer”, y ha ganado un montón de nominaciones al Emmy, con 13. Owen Cooper, quien interpreta al joven atacante, se convirtió en el nominado más joven en la historia de su categoría: mejor actor de reparto en una serie limitada/antología o película para televisión. La serie fue cocreada y coescrita por Stephen Graham, quien también protagoniza como el padre del atacante acusado, y obtuvo una nominación por su trabajo. “Adolescence” alcanzó el número dos en el Top diez de las series en inglés más populares de Netflix.

La puerta de la noche está cerrada

“The Daily Show”, “Jimmy Kimmel Live” y “The Late Show With Stephen Colbert” llenaron la categoría de programa de entrevistas, humor y variedades, desvaneciendo las esperanzas de que los recién llegados pudieran irrumpir en la fiesta. Como “Everybody’s Live With John Mulaney” de John Mulaney en Netflix, que presenta una mezcla peculiar de invitados, el anfitrión haciendo cosas extrañas como pelear con tres chicos de 14 años y un episodio en el que Mulaney estaba completamente con los ojos vendados.

También está la serie de entrevistas de YouTube “Hot Ones”, presentada por Sean Evans, que ha atraído a talentos de primera línea y a menudo atrae a una audiencia mayor que los chicos establecidos de la noche.

Luz verde, ahora luz roja

La primera temporada de “Squid Game” se convirtió en un fenómeno internacional después de su lanzamiento en 2021 y fue acogida por la Academia de Televisión al año siguiente, acumulando 14 nominaciones al Emmy y ganando seis, incluyendo mejor actor para Lee Jung-jae. Tres años después, la segunda temporada continuó cautivando a las audiencias, registrando más de 192 millones de vistas en Netflix. Pero ni una sola nominación al Emmy fue para su mirada despiadada a la vida.

“The Handmaid’s Tale” se despide, en silencio

Después de seis temporadas desgarradoras y poderosas, “The Handmaid’s Tale” de Hulu terminó su exploración de un Estados Unidos tomado por una teocracia totalitaria de forma tímida. El drama distópico había acumulado 76 nominaciones y 15 victorias a lo largo de su vida hasta el anuncio del martes, incluyendo una histórica victoria como serie dramática destacada en su primera temporada, la primera para una plataforma de streaming. Pero la serie obtuvo una sola nominación el martes, para actriz invitada. Es una forma difícil de despedirse de una serie que fue clasificada como la 25ª y 38ª mejor serie de televisión del siglo XXI por The Guardian y BBC, respectivamente.

Los votantes de TV aman una buena sátira de Hollywood

“The Studio" recibió 23 nominaciones al Emmy, la mayor cantidad para una serie de comedia en su primera temporada. La serie de Apple TV+ aclamada por la crítica de Seth Rogen trata sobre un jefe de Hollywood que lucha por equilibrar su amor por el cine con las demandas mercenarias del mercado. Rogen obtuvo cuatro nominaciones individuales, incluyendo actor principal, guion y dirección. El programa se burla de la adicción de Hollywood a las franquicias y el explosivo tema del casting diverso, con actores y cineastas famosos interpretando versiones exageradas de sí mismos. Cinco de las seis nominaciones a actor invitado fueron para el programa, incluyendo a Bryan Cranston, Dave Franco, Ron Howard, Anthony Mackie y Martin Scorsese.

Frialdad para “The Four Seasons”

Si Netflix pensó que combinar a Tina Fey y Steve Carell, dos de los actores cómicos más nominados al Emmy de los últimos 20 años, llevaría al triunfo en los Emmy, se equivocó. Ninguno de los actores obtuvo una nominación y la serie solo obtuvo una, para el actor de reparto Colman Domingo. La comedia de relaciones de ocho episodios trata sobre tres parejas que son amigas y se reúnen en cuatro vacaciones estacionales a lo largo del año. Fey tiene 45 nominaciones al Emmy en su carrera y nueve victorias como actriz, escritora y productora; Carell, 10 nominaciones.

“Slow Horses” gana velocidad

El impulso parece haber continuado para “Slow Horses” de Apple TV+, una favorita de la crítica que ganó tracción en Estados Unidos solo el año pasado, en la cuarta temporada. Fue entonces cuando el programa sobre espías perdedores adorables fue agregado por primera vez en la categoría de mejor serie dramática. (Hasta ahora, su única victoria es por guion). Esta temporada, obtuvo cinco nominaciones, incluyendo mejor drama, dirección, casting, guion y para Gary Oldman, quien lidera a los desvalidos.

Locura por Goggins

Walton Goggins está teniendo un gran momento, obteniendo nominaciones consecutivas al Emmy. El año pasado fue por interpretar a un espectro en “Fallout” y este año es por su interpretación de Rick Hatchett en “White Lotus”. El actor nacido en Alabama y criado en Georgia ha estado presente durante más de tres décadas, con papeles memorables en éxitos de taquilla como “Django Unchained” ("Django sin cadenas") y “Lincoln”, interpretando a un teleevangelista bronceado y con mechas plateadas en “The Righteous Gemstones” y presentando en NBC’s "Saturday Night Live". “Gracias a Dios por todo este Goggins”, decía un titular en Vulture.

¿Algo desafinado?

“The Voice” escuchó una nota desafinada, perdiendo una nominación en la categoría de reality de competencia por primera vez desde 2012. La 26ª temporada no tuvo demasiados cambios, el presentador Carson Daly volvió, así como los jueces Reba McEntire y Gwen Stefani. Las caras nuevas fueron los coaches debutantes Michael Bublé y Snoop Dogg. El ganador de la temporada fue Sofronio Vasquez, el primer ganador masculino extranjero del programa y el segundo ganador de ascendencia asiática. “The Voice” ha sido nominado para un Emmy cada año desde su segunda temporada en 2012 con victorias en 2013, 2015, 2016 y 2017. Pero tomará un año de descanso y verá cómo uno de los siguientes programas se lleva la corona: “The Traitors”, “RuPaul’s Drag Race”, “The Amazing Race”, “Survivor” y “Top Chef”.

Haz sonar su campana

Kristen Bell ha sido una figura constante en la televisión durante años, piensa en “Veronica Mars”, “The Good Place” o “Gossip Girl”, pero nunca había recibido una nominación al Emmy, hasta ahora. En la serie de comedia romántica de Netflix "Nobody Wants This", Bell interpreta a una locutora de podcast agnóstica de sexo y citas que se siente románticamente atraída por un rabino interpretado por Adam Brody, quien también obtuvo una nominación. Su química en pantalla y su fácil intercambio de bromas han conquistado a las audiencias de televisión y ahora a los votantes de los Emmy.

Noah Wyle se pone la bata para una nominación

“The Pitt”, un drama médico retro que es como una mezcla de “ER” y “24”, ha sido un éxito de audiencia, entre los tres títulos más vistos de HBO Max de todos los tiempos, y ahora 13 nominaciones al Emmy. “The Pitt” nos sumerge en el caos del Centro Médico de Trauma de Pittsburgh y lleva a los espectadores hora por hora a través de un solo turno supervisado por el Dr. Michael “Robby” Robinavitch de Noah Wyle. Wyle, quien también es productor y escritor, obtuvo su primera nominación al Emmy en 26 años, desde que estaba en “ER”.

Sin aplausos para Ted Danson

Ted Danson, sorprendentemente, no podrá extender su récord de más nominaciones, 14, en la categoría de mejor actor de comedia este año. Ya recibió nominaciones al Globo de Oro y al Premio del Sindicato de Actores por su interpretación de Charles Nieuwendyk en la comedia de Netflix “A Man on the Inside”. Forbes lo llamó “uno de los mejores programas de 2024” y Danson “nunca ha estado mejor”. The Guardian dijo que “A Man on the Inside” era “tan buen vehículo como nunca ha tenido”. Atrajo a 12,4 millones de espectadores, lo suficientemente bueno para el número 14 en la lista de Nielsen de las series más vistas que combina transmisión por aire, bajo demanda o streaming.

___

Para más cobertura sobre los premios Emmy de este año y programas de televisión recientes, visita: https://apnews.com/hub/television