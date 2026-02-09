En los JJOO de Invierno, el antitrumpismo es discreto pero está presente

Las críticas existen, pero las reglas del Olimpismo obligan a que sean discretas. Varios deportistas estadounidenses han expresado en algún grado su oposición a Donald Trump en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, hasta provocar el enojo del presidente.

El artículo 5 de los "principios fundamentales del Olimpismo" estipula que "las organizaciones deportivas en el seno del movimiento olímpico deben aplicar el principio de neutralidad política".

Para los deportistas directamente, el artículo 50 de la Carta Olímpica distingue desde 2021 la neutralidad en la competición, en la Villa Olímpica y durante las ceremonias, de la libertad de expresión en conferencias de prensa, zona mixta y en las redes sociales.

Absteniéndose de citar directamente a Donald Trump y su política antiinmigración, que divide profundamente a la sociedad estadounidense y que dejó dos muertos en el Estado de Minnesota en enero, varios deportistas que defienden a la bandera de barras y estrellas en Italia han mostrado su distancia respecto a la administración actual de la Casa Blanca.

Es el caso de una de las grandes estrellas del esquí, Mikaela Shiffrin, que preguntada sobre la idea de representar a Estados Unidos internacionalmente en estos momentos admitió tener "algunas reflexiones efectivamente al respecto".

Leyó luego un texto de Nelson Mandela, utilizado la víspera por la actriz Charlize Theron durante la ceremonia de apertura de los Juegos.

"La paz (...) es la creación de un entorno en el que cada uno puede desarrollarse, sea cual sea su raza, su color, sus creencias, su religión, su género, su clase, su casta o cualquier otro marcador social de diferencia".

Y añadió: "Espero de verdad (...) representar mis propios valores. Valores de inclusión, de diversidad y de bondad".

- Sueño americano -

Chloe Kim, estrella del snowboard, insistió por su parte en su doble nacionalidad: "Mis padres salieron de Corea del Sur (...) para que mis hermanas y yo tengamos la oportunidad de vivir algún día el sueño americano", escribió en su cuenta de Instagram, defendiendo "la diversidad, la dignidad y la esperanza".

El que más lejos ha llegado en sus valoraciones es posiblemente el esquiador freestyle Gus Kenworthy, que en el pasado representó a Estados Unidos y que en Italia defiende los colores de Gran Bretaña.

Escribió en la nieve "Fuck ICE", en referencia a la policía federal estadounidense de inmigración, cuyos métodos violentos han generado mucha indignación.

"Hay inocentes que han muerto y ya basta. No podemos seguir con los brazos cruzados mientras que ICE continúa operando con un poder incontrolado", escribió en las redes sociales.

Pero quien hizo reaccionar a Donald Trump fue el esquiador Hunter Hess, que el pasado miércoles había dicho que "representar a Estados Unidos en este momento produce sentimientos enfrentados".

Trump utilizó su plataforma Truth para contestarle el domingo: "Hunter Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno".

"Si ese es el caso, no debería haber hecho las pruebas para el equipo, y es una pena que esté en él. Es muy difícil animar a alguien así", añadió el republicano.

Este lunes, Chloe Kim pidió más "amor" y "compasión" en una reacción en defensa a su compañero del Team USA.

- "Vete a jugar a la nieve" -

Citado por la prensa estadounidense, el diputado republicano por Tennessee, Tim Burchett, invitó por su parte al deportista a "cerrar la boca e irse a jugar a la nieve".

La patinadora Amber Glenn, referente LGTBQ+, denunció la semana pasada "un periodo difícil para la comunidad en su conjunto con esta administración".

"Sé que mucha gente dice: solo eres un deportista, limítate a hacer tu trabajo, cállate sobre política. Pero la política nos concierne a todos", defendió.

En las redes sociales, lamentó el sábado haber recibido "una cantidad que asusta de odio y amenazas".

El portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI) Mark Adams, fiel a la prudencia de la organización en cuestiones políticas, rechazó comentar las palabras de Trump.

"Como tampoco comento las de otros jefes de Estado", apuntó.

"No voy a añadir más debate porque no creo que sea muy útil incidir en este tipo de discusiones", sentenció.