En los Sanfermines una minoría de mujeres corre con los toros

PAMPLONA, España (AP) — Vestida con la indumentaria tradicional de los corredores de toros, con una camisa blanca y un pañuelo rojo al cuello, Yomara Martínez, de 30 años, corrió en el peligroso encierro matutino que se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Pamplona, en el norte de España.

Sin embargo, a pesar de estar en una multitud de miles de personas, Martínez fue una de las pocas mujeres temerarias que corrieron con los toros en estampida en el Festival de San Fermín.

"Al final el animal no entiende de sexos, de edades, morfología del cuerpo... da igual ser una mujer como es en mi caso", afirmó Martínez.

Cada año, miles de personas se alinean en las calles medievales de Pamplona para presenciar la tradición centenaria de correr con los toros. Muchos observan desde balcones y barricadas de madera a lo largo del recorrido. Millones más siguen el espectáculo por televisión.

Son pocas las mujeres corredoras, aunque Martínez y otras mujeres que participan en la tradición como algo más que meras espectadoras dicen que está ganando popularidad.

"Pues a ratos me siento pequeña. Que dices ¿qué hago aquí? Porque quieras que no, pues ya sólo por físico te sientes un poco inferior, pero como en el momento in situ de esos segundos somos todos iguales", expresó Sara Puñal, de 32 años, una administradora que participó en la carrera del domingo.

Los toros recorren las sinuosas calles adoquinadas después de ser guiados por seis cabestros. Hasta 4000 corredores participan en cada encierro, que se lleva a cabo a lo largo de 846 metros (2775 pies) y puede durar de dos a cuatro minutos.

Los corredores expertos intentan correr justo delante de los cuernos del toro durante unos segundos mientras incitan al animal con un periódico enrollado. Las cornadas no son raras, pero muchas más personas resultan magulladas y heridas en caídas y montoneras entre sí.

"Yo creo que muchas tendrán ganas de saber lo que se siente eso, pero por miedo no lo harán", comentó Paula López, de 32 años, una asistente de tienda que también participó en una carrera a principios de la semana. López dijo que creció en el mundo masculino de la tauromaquia. No se inmutó por la escasa participación de mujeres en el evento.

"Es complicado, pero es bastante emocionante", dijo López.

La reputación del evento se vio afectada hace años tras las quejas de mujeres que sufrieron acoso sexual y abusos por parte de los asistentes.

En 2016, cinco hombres violaron a una mujer de 18 años durante el festival en un caso infame que provocó indignación en toda España.

Los hombres que tenían un grupo de WhatsApp llamado "La Manada" fueron condenados a 15 años de prisión por el Tribunal Supremo en 2019. Desde entonces los organizadores han dicho que han reforzado las medidas de seguridad. Las mujeres no participaron en los encierros hasta 1975 debido a un decreto derogado un año antes que prohibía a mujeres, niños y ancianos estar en las calles donde corren los toros durante el festival. El espectáculo fue internacionalmente famoso gracias a la novela clásica de 1926 de Ernest Hemingway "Fiesta", sobre bohemios estadounidenses en Europa. ________________________ Naishadham reportó desde Madrid. ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.