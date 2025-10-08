En mala racha Harper, Schwarber y Filis buscan evitar eliminación ante Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Bryce Harper y Kyle Schwarber están atrapados en el mismo tipo de mala racha de postemporada que arruinó a los Dodgers de Los Ángeles hace dos años.

En aquel entonces, Freddie Freeman y Mookie Betts se fueron de 21-1 en forma combinada y los Dodgers fueron barridos por los Diamondbacks de Arizona en la serie divisional de la Liga Nacional de 2023. Su único hit fue un sencillo dentro del cuadro por parte de Freeman.

Harper y Schwarber están de 15-1 con ocho ponches, poniendo a los Filis de Filadelfia al borde de la eliminación. Están abajo 2-0 en la serie divisional, a un máximo de cinco duelos. El tercer enfrentamiento se realizará este miércoles en el Dodger Stadium.

“Creo que en la postemporada tienes que dejarlo atrás lo más rápido posible porque cualquier turno al bate puede cambiar el curso de un juego o de una serie”, explicó Harper el martes.

Betts recuerda la frustración que sintió al saber cuánto contaban los Dodgers con él y Freeman, sin que nada de lo que intentaron marcara la diferencia.

“Cuando te metes en ese bache y parece que es arena movediza, es difícil", señaló. "¡Demonios, yo no salí de eso, así que no tengo consejos ni nada! Buena suerte a esos muchachos y veremos si tienen la respuesta”.

Sólo dos equipos han remontado un déficit de 2-0 en la serie divisional de la Liga Nacional.

El manager de los Filis, Rob Thomson, fue coach de banca de los Yankees de Nueva York en 2017, cuando remontaron un déficit de 2-0 contra los Guardianes de Cleveland para ganar y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“Tienes que hacer más lentas las cosas. Realmente, tienes que jugar una entrada a la vez", mencionó Thomson. "Salir y relajarte y ser tú mismo. No trates de hacer demasiado”.

Betts no descarta a los Filis.

“Se subieron al avión con la plena intención de regresar para un quinto juego”, dijo. “Tenemos que ser capaces de resistir los golpes que van a lanzar y ser capaces de devolver algunos”.

Jugada de la rueda

Los Dodgers ejecutaron el lunes con éxito una jugada defensiva de rueda en la parte baja del noveno inning.

Con Nick Castellanos en segunda, el tercera base Max Muncy se apresuró a correr hacia home para fildear un toque de Bryson Stott. Luego giró y lanzó perfectamente al campocorto Betts, quien cubría la tercera.

Betts logró el out mientras era derribado por un deslizamiento de Castellanos.

“Es una jugada muy básica. Sería como los Lakers. Ganaron el campeonato de la NBA ejecutando la zona 2-3. Así es como lo veo. Simplemente la ejecutamos en un momento crucial y pudimos hacerla bien.

La ejecutamos realmente a la perfección en cuanto al ritmo de la misma”.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, no se sorprendió por la ejecución de Betts de la jugada nombrada por la rotación en forma de rueda que realizan los jugadores del cuadro.

“Creo que, especialmente como jardinero durante la mayor parte de su carrera, al entrar al cuadro, tiene mucha intuición", indicó el piloto. "Tiene mucha confianza en su habilidad. Hizo una gran jugada, una jugada realmente genial”.

