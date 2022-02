15-02-2022 Cultura.- En marcha la película de Wonder Twins, los Gemélos Maravilla de DC, para HBO Max. MADRID, 15 (CulturaOcio) Tras las series derivadas de The Batman, y la película de Batgirl, Warner Bros. sigue desarrollando más proyectos relacionados con el Universo DC para HBO Max. Y ahora planea un nuevo filme de Wonder Twins, los Gemelos Maravilla, Zan y Jayna. CULTURA DC COMICS