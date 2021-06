25-06-2021 Cultura.- En marcha The Winchesters, la precuela de Sobrenatural. Sobrenatural terminó en noviembre de 2020 pero el universo creado por Eric Kripke continuará en una nueva serie. The CW ya está preparando The Winchesters, precuela centrada en los padres de Dean (Jensen Ackles) y Sam (Jared Padalecki). CULTURA THE CW