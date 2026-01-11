En medio de las protestas, Irán promete una represalia si Estados Unidos ataca

Por Parisa Hafezi, Rami Ayyub y Maayan Lubell

DUBAI/JERUSALÉN, 11 ene (Reuters) - Teherán amenazó el domingo con tomar represalias contra Israel y las bases militares estadounidenses en caso de ataques estadounidenses contra Irán, lanzando la advertencia mientras fuentes israelíes decían que Israel estaba en alerta máxima ante la posibilidad de cualquier intervención estadounidense.

Con el establishment clerical de Irán enfrentándose a las mayores protestas antigubernamentales desde 2022, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con intervenir en los últimos días, advirtiendo a los líderes iraníes contra el uso de la fuerza contra los manifestantes.

El sábado, Trump dijo que Estados Unidos está "listo para ayudar".

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió el domingo en el Parlamento contra "un error de cálculo".

"Seamos claros: en el caso de un ataque contra Irán, los territorios ocupados (Israel), así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestro objetivo legítimo", dijo Qalibaf, excomandante de la élite de la Guardia Revolucionaria iraní.

AUMENTA EL NÚMERO DE MUERTOS Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para sofocar los disturbios que se han extendido por Irán desde el 28 de diciembre. Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos, Hrana, informó de que el número de muertos ascendía a 116, en su mayoría manifestantes, pero incluidos 37 miembros de las fuerzas de seguridad.

Las protestas comenzaron en respuesta al aumento de la inflación, antes de volverse contra el poder clerical que gobierna el país desde la Revolución Islámica de 1979. El gobierno acusa a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios.

Tres fuentes israelíes, que asistieron a las consultas de seguridad israelíes durante el fin de semana, afirmaron que Israel se encontraba en estado de máxima alerta, pero no dieron más detalles sobre lo que eso significaba.

Un portavoz del gobierno israelí declinó hacer comentarios. El ejército israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Israel e Irán libraron una guerra de 12 días en junio del año pasado, en la que Estados Unidos se unió a Israel en el lanzamiento de ataques aéreos. Irán tomó represalias por esos ataques estadounidenses disparando misiles contra una base aérea estadounidense en Qatar.

El flujo de información desde Irán se ha visto obstaculizado por un apagón de Internet impuesto por las autoridades desde el jueves. Netblocks, un organismo de vigilancia de internet, informó de que los niveles de conectividad nacional se mantenían en torno al 1% de lo normal.

Un vídeo publicado el sábado en las redes sociales mostraba a grandes multitudes reunidas por la noche en el barrio de Punak, en Teherán, tamborileando rítmicamente sobre las barandillas de un puente u otros objetos metálicos en aparente señal de protesta. Reuters verificó el lugar.

La televisión estatal iraní retransmitió procesiones funerarias en ciudades del oeste del país, como Gachsaran y Yasuj, por los miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las protestas. Las autoridades no han dicho cuántos han muerto.

La televisión estatal informó que 30 miembros de las fuerzas de seguridad serían enterrados en la ciudad central de Isfahan, y que seis miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados por "alborotadores" en Kermanshah, en el oeste del país.

La televisión estatal también informó de que "alborotadores" habían incendiado una mezquita en Mashhad, en el noreste del país, el sábado por la noche.

La Guardia Revolucionaria acusó el sábado a "terroristas" de atacar instalaciones de seguridad.

Ahmad-Reza Radan, jefe de la policía iraní, declaró que las fuerzas de seguridad habían intensificado sus esfuerzos para hacer frente a los "alborotadores".

(Reportaje de Dubai Newsroom, Rami Ayyub, Maayan Lubell y Alexander Cornwell en Jerusalén; verificación de vídeo de Mahezabin Syed; redacción de Tom Perry; edición de Michael Perry y Helen Popper, Editado en español por Juana Casas)