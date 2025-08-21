En medio del huracán, el Marsella recibe al ambicioso París FC

No hay temporada tranquila en Marsella: el mayor rival histórico en Francia del París Saint-Germain inicia la segunda jornada de Ligue 1 después de una derrota inicial y de una pelea en el vestuario que le ha llevado a separarse de dos jugadores, entre ellos Adrien Rabiot.

El conjunto entrenado por Roberto Di Zerbi tropezó el viernes pasado en casa del Rennes, que jugó más de una hora solo con 10 jugadores y que anotó en el 90+1. La explosión de euforia en las gradas de Roazhon Park tuvo su réplica en la furia desatada en el vestuario del Marsella tras el partido.

"Un evento de una violencia extrema", definió el miércoles para la AFP el presidente español del Marsella Pablo Longoria lo ocurrido entre el centrocampista francés Adrien Rabiot y el atacante inglés Jonathan Rowe.

El altercado entre ambos jugadores ha llevado al club a ponerlos en el mercado, algo entendible en el caso de Rowe, que apenas destacó tras una temporada en el club, pero sorprendente en el caso de Rabiot, pieza clave la pasada campaña.

El centrocampista de 30 años, autor de 10 goles y de cinco asistencias entre todas las competiciones, fue clave para devolver al Marsella a la Liga de Campeones. Las consecuencias de una decisión tomada "para proteger la institución, para proteger la temporada", según Longoria, podrían comenzar a verse desde este sábado, cuando reciban en el Velódromo al ambicioso París FC.

Adquirido por la familia Arnault, la más rica de Europa, y con Red Bull como accionista minoritario, el recién ascendido club parisino arrancó su campaña de regreso a Ligue 1 con derrota en Angers (1-0).

Precisamente el club del Loira visitará el viernes París para enfrentarse al otro club de la capital, el gigante PSG, que resolvió con gol de Vitinha una primera jornada complicada en Nantes (1-0).

Pese al tropiezo del Marsella, otros aspirantes como el Lyon o el Mónaco sí vencieron, y los hombres de Luis Enrique no pueden titubear ni dar alas a sus rivales en el inicio de campaña.

Por su parte, el Mónaco se enfrentará al Lille de Olivier Giroud, el delantero campeón mundial en 2018 que volvió el pasado fin de semana a la Ligue 1 trece años después.

-- Programa de la 2ª jornada de Ligue 1 y clasificación:

- Viernes:

(18:45 GMT) París SG - Angers

- Sábado:

(15:00 GMT) Marsella - Paris FC

(17:00 GMT) Niza - Auxerre

(19:05 GMT) Lyon - Metz

- Domingo:

(13:00 GMT) Lorient - Rennes

(15:15 GMT) Estrasburgo - Nantes

Toulouse - Brest

Le Havre - Lens

(18:45 GMT) Lille - Mónaco

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Mónaco 3 1 1 0 0 3 1 2

2. París SG 3 1 1 0 0 1 0 1

3. Estrasburgo 3 1 1 0 0 1 0 1

4. Lyon 3 1 1 0 0 1 0 1

5. Toulouse 3 1 1 0 0 1 0 1

6. Auxerre 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Angers 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Rennes 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Lille 1 1 0 1 0 3 3 0

10. Brest 1 1 0 1 0 3 3 0

Nantes 0 1 0 0 1 0 1 -1

Paris FC 0 1 0 0 1 0 1 -1

13. Metz 0 1 0 0 1 0 1 -1

Lorient 0 1 0 0 1 0 1 -1

Niza 0 1 0 0 1 0 1 -1

Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Marsella 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Le Havre 0 1 0 0 1 1 3 -2