En México, 25 soldados mueren en los enfrentamientos con los narcos

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció esto en conferencia de prensa, donde aseguró que "el orden público se restableció la noche del domingo" en todos los estados del país y que "no se reportaron narcopiquetes hoy".

Harfuch especificó que durante la violencia desatada por el narcotráfico, las fuerzas de seguridad sufrieron 27 emboscadas, que resultaron en la muerte de 25 miembros de la Guardia Nacional, así como de un custodio, un funcionario de la Fiscalía de Jalisco y una mujer. Por parte del CJNG, "se reportaron 30 sicarios abatidos".

Harfuch hizo un llamado a la población a "mantener la calma y confiar en las instituciones", asegurando que el asesinato de El Mencho debilita a una de las principales organizaciones criminales del país, responsable de asesinatos, trata de personas, extorsión, secuestros y ataques armados contra las autoridades (ANSA).