En México, aumento anual del 15% en los accidentes laborales

Las cifras, derivadas de reportes de incidentes notificados, configuran un panorama sin precedentes en las últimas décadas, lo que coloca a la "seguridad laboral" como "un reto en prevención y cultura" en el trabajo, señaló el director de la compañía Julián Dolores Hernández.

El ejecutivo declaró al diario capitalino Reforma que los incidentes en centros laborales generaron pérdidas por 76.000 millones de US$ (casi 4.000 millones de US$) en 2024, según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El costo promedio por trabajador lesionado (incluyendo incapacidad temporal y gastos médicos) se estima en 21.500 pesos, unos US$ 1.100.

Según estimaciones de la firma, también especializada en normas laborales, de seguridad e higiene, el impacto indirecto por pérdida de productividad supera los 35.000 millones de pesos (unos 1.800 millones de US$).

Los sectores con una mayor proporción de accidentes son la construcción, la manufacturera y los servicios de transporte y almacenamiento, seguidos del comercio y servicios de alojamiento y preparación de alimentos. (ANSA).