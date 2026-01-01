En México, decretan en capital y su periferia emergencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dispuso la entrada en vigencia de la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica regional en esa área, a causa de la quema de pirotecnia durante las celebraciones por el año nuevo, que elevaron a niveles no permitidos las partículas suspendidas denominadas PM2.5.

Las medidas incluyen cuatro alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del vecino estado de México.

A las 8:00 de hoy (14:00 GMT) se registró un valor de 107,3 microgramos por metro cúbico de partículas en una estación que mide los contaminantes en la alcaldía Iztapalapa, una "ciudad dormitorio" de la Ciudad de México.

Las autoridades explicaron que en la madrugada y la mañana del primer día del 2026 "hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles".

"Esta situación se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil", señaló el reporte, el cual recomendó a la población "evitar actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día", no fumar en espacios cerrados y mantener puertas y ventanas cerradas (ANSA).