En México, desaparece profesor y escritor colombiano

Se ignora la razón por la cual llegó al aeropuerto de esta urbe cuando era esperado en la Ciudad de México tras viajar a Colombia el 31 de diciembre para pasar las fiestas decembrinas con su familia.

La Fiscalía de Nuevo León señaló que instruyó al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de Personas para localizar al profesor de la Universidad Iberoamericana (UIA) de Puebla, vecina a la capital, un ateneo privado manejado por la orden de los Jesuitas.

El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) y la UIA de Puebla llamaron a las autoridades a ubicar a Escobar y señalaron que "existen inconsistencias y falta de claridad por parte de las instituciones de seguridad" sobre el caso.

"Exigimos la presentación inmediata y con vida del doctor Leonardo Ariel Escobar así como información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades", señaló el comunicado del SUJ-UIA.

La última ubicación del docente, obtenida por sus familiares a través del registro de su teléfono móvil, fue precisamente Apodaca.

El colombiano estaba naturalizado mexicano desde hace varios años y es ampliamente conocido en el ambiente cultural y editorial. (ANSA).