En México, el hallazgo arqueológico más relevante en una década

La ministra de Cultura Claudia Curiel calificó a este descubrimiento realizado hace unos días como un "descubrimiento excepcional por su nivel de conservación y por lo que evidencia sobre la cultura zapoteca"

Asimismo, elogió "la organización social, los rituales funerarios y la cosmovisión" de esta civilización prehispánica reflejados "en la arquitectura y en la pintura mural", que es "una muestra contundente de la grandeza milenaria de México" y que hoy "se investiga, protege y comparte con la sociedad"

Sheinbaum, quien hizo una visita el pasado viernes a ese sitio, que fue descubierto gracias a una denuncia anónima por saqueo realizada el año pasado, se mostró admirada sobre todo por un relieve de un búho en la entrada a la cámara funeraria, en honor de alguna figura destacada de la época

El recinto fue realizado "como un ritual o veneración a sus ancestros" por artistas zapotecos, señaló el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un audiovisual en el cual explicó que el búho que decora la entrada alude a "la noche y a la muerte"

"Debajo de su pico se resguarda el rostro pintado de un personaje zapoteco al que posiblemente estuvo dedicada la tumba"

La entrada está flanqueada por jambas (piezas verticales que forman parte del lado de las puertas para ocultar la unión entre el marco y la pared) labradas con figuras femeninas y masculinas "que podrían representar ancestros enterrados en el recinto y que fungen como los guardianes del lugar"

Al asomarse al interior de este recinto funerario, la antecámara muestra un friso sobre un dintel con lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos

En particular, el INAH puso énfasis en "la riqueza de la pintura mural" que pocas veces ha sido hallada en ese grado de conservación" en los monumentos e inmuebles de las ciudadelas prehispánicas mexicanas

"En las paredes de la cámara funeraria se hallan in situ secciones de una extraordinaria pintura mural en colores ocre, blanco, verde, rojo y azul", que muestra "una procesión de personajes que cargan bolsas de copal (una resina aromática típica de México) y caminan en dirección a la entrada", señaló el organismo gubernamental

La tumba fue puesta bajo resguardo y protección del gobierno y del Ministerio de Cultura y ya hay en el sitio especialistas de diversas disciplinas trabajando en su registro, conservación y restauración, expuso

Además, se realizan "estudios arqueológicos, epigráficos y de antropología física sobre fragmentos óseos de la tumba" y, paralelamente, análisis "cerámicos, iconográficos y epigráficos, así como estudios de antropología física"

La cultura zapoteca floreció entre el 500 a.C. y el 900 d.C., perdurando en algunos centros como Mitla hasta la llegada de los españoles, destacando por su escritura jeroglífica, su calendario de 260 días y asombrosas tumbas. (ANSA)