En México, mueren cuatro cubanos por fuga de gas

Se trata de una mujer y un hombre de unos 35 años, que según reportes oficiales eran médicos que solían dar consultas en farmacias a personas que habitaban en los alrededores, así como dos menores de edad, de 10 y de 8 años.

Los cubanos, que habrían perecido de intoxicación, habían llegado a esta localidad a trabajar desde hace poco más de un año, según refirieron los vecinos.

Los bomberos del municipio acudieron al lugar para rescatar los cuerpos de las cuatro personas luego que la fiscalía realizó los peritajes al abrir una investigación sobre este caso, e interrogó a los vecinos que dijeron haber percibido un fuerte olor a gas.

Raudel León, otro cubano que vive en la zona y tenía amistad con las víctimas identificó a los fallecidos como Illieth Ramírez Saldiñas, de 36 años, David Martínez, de 34, ambos médicos de profesión, así como los hijos de éste Osmani y Abraham.

"Del gobierno de mi país nada, de ellos no queremos absolutamente nada", dijo León Martínez, quien indicó que la esposa e hijos del doctor Martínez se encuentran en Cuba.

A través de redes sociales, la Farmacia Novelo, donde trabajaban los médicos, lamentó la muerte de ambos, a quienes reconocieron su "calidad humana y vocación a favor de la comunidad". (ANSA).