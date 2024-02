El Sevilla, en medio de una temporada de pesadilla en LaLiga española, logró su primera victoria del año al imponerse 2-1 este lunes en la cancha del Rayo Vallecano gracias a su delantero marroquí Youssef En-Nesyri, autor de un doblete.

Con 20 puntos en 23 fechas, los sevillanos, que no ganaban desde la jornada 18, a mediados de diciembre, toman un poco de oxígeno en la tabla, pasando a ocupar el puesto 15.

En-Nesyri, de regreso de la Copa de África de Naciones, abrió el marcador en el minuto 19 tras pase en profundidad de Isaac Romero.

El Rayo igualó diez minutos más tarde por medio de su 'todocampista' Isi Palazón, a pase de Alfonso Espino, y con la colaboración de la pasividad de la defensa visitante.

Pero En-Nesyri amplió la ventaja justo antes del descanso con un disparo con la zurda.

En el 77, Lucas Ocampos dispuso de una buena ocasión pero su disparo se encontró con el poste del arco defendido por Stole Dimitrievski. El delantero argentino había sido protagonista en el primer tiempo cuando, según recogieron las cámaras, al ir a realizar un saque de banda, un joven aficionado presente en la grada junto al césped del estadio de Vallecas, realizó un gestó ofensivo con su dedo en el trasero del jugador.

"Yo no creo que toda gente del Rayo sea así, pero siempre hay un tonto, y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar, me contuve porque tengo dos hijas, esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar", lamentó Ocampos ante el micrófono de DAZN al final del partido.

hpa/bm/iga/cl