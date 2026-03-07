En Perú, 34 heridos en explosión en discoteca

Treinta y cuatro personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, según declaró a medios locales el director regional de salud, Gerardo Florián Gómez.

La explosión se produjo mientras decenas de jóvenes, incluidos algunos menores de edad, asistían a un concierto en la discoteca "Dalí", ubicada en Trujillo, capital de La Libertad, una región particularmente afectada por el crimen organizado.

La provincia de Trujillo se encuentra en estado de emergencia desde marzo de 2025 debido al aumento de delitos como la extorsión y el homicidio. El año pasado, se registraron 2200 homicidios relacionados con pandillas en Perú, y las denuncias por extorsión aumentaron un 19%, según datos policiales. (ANSA).