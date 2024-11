En plan arrollador, Cruz Azul va por el récord de puntos en el fútbol mexicano

En un torneo sobresaliente que apunta a histórico, el Cruz Azul del entrenador argentino Martín Anselmi buscará imponer un nuevo récord de puntos en el fútbol mexicano a media semana cuando enfrente al Atlas por la decimosexta fecha del Apertura-2024.

El Cruz Azul, que selló su clasificación a cuartos de final en la duodécima fecha, siguió acumulando tiunfos hasta convertir en líder inalcanzable.

A falta de dos fechas para el cierre de la temporada regular, ‘La Máquina’ de Anselmi tiene 40 puntos y este miércoles cuando visite al Atlas en el estadio Jalisco podría imponer una nueva marca en los torneos cortos.

El récord actual de puntos es de 41 -en torneos de 17 fechas- y lo comparten el León (Clausura-2019) y el mismo Cruz Azul (Clausura-2021).

Pero el equipo celeste tiene la oportunidad de superar la marca de 43 puntos -en campeonato de 19 jornadas- que pertenece al América (Apertura-2002).

“Vamos a ir por los seis puntos que quedan y ya los récords serán consecuencia de eso”, dijo Anselmi de cara a la visita al Atlas y al cierre de la fase regular ante Tigres, el próximo sábado.

-Más récords, más ambiciones-

Además de establecer un nuevo récord de puntos, ‘La Máquina’ del Cruz Azul podría imponer otras marcas en las dos últimas jornadas.

El fin de semana anterior, el equipo de Anselmi venció 2-0 al Santos, llegó a 13 victorias en el torneo y con ello igualó la marca que comparten cuatro equipos: Toluca (Verano-2000), América (Apertura-2002), León (Clausura-2019) y Cruz Azul (Clausura-2021).

Asimismo, con el portero colombiano Kevin Mier el Cruz Azul necesita dejar su arco en ceros en los últimos dos partidos para compartir la marca de menos goles en contra, que es de nueve y ostentan los Tigres (Clausura-2011).

Pero más allá de esos récords, Anselmi tiene un obetivo primordial: “No vamos a descansar hasta conseguir lo que la gente tanto quiere, el campeonato. Este grupo no se conforma. Ya aseguramos ser líder, pero queremos más, no existe relajación porque un equipo ganador no es el que gana siempre, sino el que no se cansa de ganar”.

El sábado, el Cruz Azul se encontrará con el Atlas, equipo que el fin de semana anterior fue goleado 4-0 en su visita al Monterrey.

Los ‘Zorros’ dirigidos por el español Beñat San José ocupan el décimo lugar de la clasificación y tratarán de asegurar su presencia en el play in (repechaje), algo que ya sólo le podrían quitar el León y el Puebla.

Esta decimosexta fecha comenzó el pasado viernes 16 de agosto en el estadio Cuauhtémoc donde el Monterrey venció de visita 2-1 al Puebla.

Fecha completa.

Viernes 16 de agosto: Puebla 1-2 Monterrey.

Martes: Santos-Guadalajara, León-Mazatlán, Pumas-Querétaro.

Miércoles: Tigres-Toluca, Necaxa-Atlético San Luis, América-Pachuca, Juárez-Tijuana, Atlas-Cruz Azul.

AFP