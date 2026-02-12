En próspera provincia sudafricana del Cabo Occidental, ganaderos pierden ganado debido a la sequía

*

La sequía en el sur del país sigue a las inundaciones en el norte

*

Los científicos afirman que la intensidad de ambos está aumentando

*

Los ganaderos intentan adaptarse, pero pierden ganado

Por Thando Hlophe

KNYSNA, Sudáfrica, 11 feb (Reuters) - En la provincia del Cabo Occidental, la más visitada y próspera de Sudáfrica, una de las peores sequías que se recuerdan está secando presas, quemando pastos y matando ganado, lo que ha llevado al Gobierno a declarar este mes el estado de emergencia nacional.

Los científicos afirman que el cambio climático está provocando un empeoramiento de las sequías en la provincia, que atrae a los turistas por sus viñedos, playas y las exuberantes laderas de la Table Mountain, sobre Ciudad del Cabo, pero que se encuentra al borde del semidesierto de Karoo, que avanza sin cesar.

En 2015, una sequía casi secó los grifos de la ciudad; los agricultores afirman que esta ha sido aún más brutal que la de hace una década.

Durante el fin de semana, la pareja formada por Christian e Ilze Pienaar repartió pienso para mantener con vida a su ganado hambriento. Una vaca había muerto recientemente de inanición, con los huesos visibles a través de la piel.

"La sequía anterior no fue tan grave porque todavía había pastos", dijo Ilze, de 40 años, a Reuters. "Ahora no hay nada, las presas están secas... (y) estamos gastando todo nuestro dinero en pienso".

Dijo que sólo desde enero había perdido 16 vacas y 13 ovejas.

La sequía, que también ha devastado partes de Cabo Oriental y Cabo Norte, llega semanas después de que las inundaciones atribuidas al cambio climático y al fenómeno meteorológico cíclico de La Niña arrasaran el noreste de Sudáfrica y causaran la muerte de 200 personas en toda la región.

"La intensidad y la duración tanto de las sequías como de las inundaciones en esta parte del mundo están aumentando", afirmó Anton Cartwright, economista del African Centre for Cities.

"Los agricultores (de aquí) son muy buenos adaptándose al clima (pero)... el clima se está volviendo mucho menos predecible", afirmó. "Las estaciones no se producen, comienzan y terminan en la misma época del año. Probablemente la situación empeorará".

(Redacción de Tim Cocks; edición de Philippa Fletcher. Editado en español por Natalia Ramos)