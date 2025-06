¿En qué estado de forma están los favoritos al título mundialista en 2026?

A un año del Mundial-2026 en Norteamérica, las selecciones candidatas al título se encuentran en diferentes estados de forma: Brasil e Inglaterra se han puesto en manos de técnicos extranjeros, Alemania no acaba de arrancar, España y Argentina apuestan por el continuismo y Francia afronta la recta final de la era Deschamps.

. Brasil se entrega a Ancelotti

Con Neymar más cerca del retiro que del regreso a su mejor nivel y con un presente discreto en los últimos años, Brasil se encomienda al exitoso entrenador italiano Carlo Ancelotti para enderezar un rumbo que lo lleve a ganar el sexto título mundial en 2026.

Tampoco viene teniendo una eliminatoria tranquila y pese a que nadie apuesta a que no logrará su boleto al Mundial -clasifican seis de los diez países de la región-, su andar ha sido tan tortuoso que Ancelotti se ha transformado en su tercer DT en el clasificatorio, luego de Fernando Diniz y Dorival Júnior.

De todas maneras, Brasil siempre es considerado favorito y si el exitoso DT italiano logra ensamblar a figuras como Vinícius Jr, Raphinha, Richarlison y Rodrygo con las nuevas joyas que siempre surgen en el gigante sudamericano, como Estêvão o Endrick, el scratch puede soñar 24 años después de levantar en Japón su quinta Copa del Mundo.

. Argentina y Messi siguen insaciables

Desde que le ganó a Brasil la final de la Copa América de 2021 en el Maracaná, la Albiceleste de Lionel Messi y el DT Lionel Scaloni no ha parado de ganar, y llega al Mundial de Norteamérica de 2026 como uno de los grandes favoritos al título.

Tras asegurar a falta de cinco fechas para el cierre de las eliminatorias sudamericanas su boleto al Mundial, Scaloni ha puesto manos a la obra para rejuvenecer su plantel e iniciar el recambio de una generación histórica que llegará a su fin en 2026.

Y en este proceso aparecen nuevas joyas, como el juvenil de 17 años Franco Mastantuono, quien junto a Messi, Julián Álvarez, Alexis MacAllister, Rodrigo de Paul, entre otros, buscarán cerrar un ciclo histórico con un nuevo título mundial.

Presente y futuro tiene Scaloni para lograrlo.

. España en manos de Yamal

Sin perder el ADN que dio a la Roja sus mayores triunfos entre 2008 y 2012 (un Mundial y dos Eurocopas), España confía en un menor de edad, Lamine Yamal (que cumplirá los 18 años el 13 de julio) y en el último Balón de Oro, Rodri, para soñar con la segunda estrella.

Yamal ya es la estrella tanto del Barcelona como de España y uno de los artífices del título continental conquistado el año pasado por la selección en Alemania.

El seleccionador Luis de la Fuente cuenta, además, con un equipo muy joven y de la convocatoria que peleará por la Liga de Naciones, sólo tres jugadores superan los 30 años (Remiro, Isco y Morata).

. Francia aúna fuerza y talento Los ‘Bleus’ son la selección más regular de los últimos años, con un título mundialista (2018) y una final (2022) y la presencia sistemática en semifinales de los grandes torneos desde que Didier Deschamps se sienta en el banquillo (2012). El estilo del técnico (que ha anunciado su marcha tras el Mundial) siempre se ha basado en la fuerza física, pero también cuenta con mucho talento en ataque para volver a aspirar a todo. Pocas selecciones pueden presumir de una ofensiva con Mbappé, Dembélé y los jóvenes como Doué, Barcola y Cherki, aunque a los ‘Bleus’ les falta el ‘10’ que conecte todas las líneas, como en el pasado lo fueron Platini o Zidane. La rejuvenecida Alemania no arranca Sin un gran título desde el Mundial de Brasil 2014 (aunque ganó la Copa Confederaciones tres años después), Alemania ha iniciado un proceso de rejuvenecimiento, comenzando por su técnico, Julian Nagelsmann (37 años), pero de momento no está dando los frutos que esperan los aficionados alemanes. Florian Wirtz y Jamal Musiala (ambos de 22 años) están llamados a liderar a una ‘Mannschaft’ que suma decepciones, como la eliminación en cuartos en ‘su’ Eurocopa el año pasado o la derrota frente a Portugal el miércoles en la primera semifinal de la Liga de Naciones, también en Alemania, sin olvidar sus dos últimas salidas en la primera fase del torneo mundialista, algo que no había vivido nunca antes la tetracampeona mundial. Inglaterra cambia de método El ‘inventor’ del fútbol se ha puesto en manos del alemán Thomas Tuchel para tratar de sacar partido a la que seguramente es la mejor generación de futbolistas ingleses y ampliar un exiguo palmarés que hasta ahora cuenta solo con el Mundial 1966. Bellingham, Alexander-Arnold, Declan Rice, Cole Palmer, Foden, Saka, Mainoo... pocas selecciones reúnen tanto talento, sin olvidar los goles de Harry Kane. Pero Gareth Southgate, antecesor de Tuchel, no logro en ocho años (2016-2024) dar un título a Inglaterra, pese a jugar las finales de las dos últimas Eurocopas o las ‘semis’ en el Mundial de 2018. Portugal sigue contando con CR7 A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue marcando con la Seleção, como demostró el miércoles contra Alemania (2-1), que fue su 137º gol en 220 partidos internacionales. Tras llevar a su selección a ganar la Eurocopa (2016) y la Liga de Naciones (2019), CR7 sigue soñando con el Mundial, el único gran título que nunca ha ganado. De lograrlo el año próximo, batiría el récord del italiano Dino Zoff, que conquistó el Mundial con 40 años en 1982. Portugal es mucho más que Ronaldo. Cuenta con estrellas en plena madurez (Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva) y cuatro jóvenes que han llevado al PSG a ganar la Champions (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos). mcd-raa-bur/pm