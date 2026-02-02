En región petrolera de Venezuela, reforma de la industria genera esperanza y escepticismo

1 feb (Reuters) - Los trabajadores y jubilados PDVSA esperan que las reformas en la Ley de Hidrocarburos y en la industria ⁠petrolera, impulsadas luego de la ⁠intervención estadounidense el mes pasado, aumenten el poder adquisitivo de sus salarios y pensiones, que se están deteriorando.

Sin embargo, su confianza es limitada.

Algunos empleados y ⁠jubilados leales ‌a PDVSA ​en la zona petrolera del estado Zulia dijeron a Reuters que anticipan que la reestructuración ​hará que sus trabajos, salarios y pensiones sean más seguros y valiosos.

"Los

que seguimos aquí ‌lo hemos hecho por amor a nuestro trabajo, esperamos ‌muchos años por ver nuestro petróleo ​mejor pagado", dijo un gerente con 21 años en PDVSA que pidió mantener su nombre en reserva. "La mayoría está dispuesta a trabajar, aunque hay mucho miedo aún".

Pero José Luis Galindo, un jubilado de la petrolera que estuvo como gerente de infraestructura de plantas en la industria, cree que el impulso económico será modesto.

"El público en general está viviendo una ilusión producto de la propaganda norteamericana sobre el auge económico venezolano de ⁠ahora en adelante", señaló.

Los cambios siguen a la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas de ​Estados Unidos en enero y a una propuesta de un plan de reconstrucción energética de 100.000 millones de dólares anunciado por el presidente Donald Trump. Una reforma de la Ley de Hidrocaburos aprobada la semana pasada reducirá impuestos, otorgará autonomía a productores privados y permitirá la transferencia de activos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez ya ha cerrado acuerdos de venta de petróleo con Estados Unidos ⁠desde la salida de Maduro.

Se espera que los cambios impulsen aumentos en la producción de ​petróleo y gas, y atraigan inversión extranjera a la industria petrolera, que ha estado controlada por el Estado durante dos décadas, cuando el gobierno expropió activos que pertenecieron a empresas extranjeras como las gigantes estadounidenses Exxon Mobil ‍y ConocoPhillips.

Algunos trabajadores y jubilados esperan que las inversiones traigan mejoras tanto en la producción como en sus salarios, pero el camino dista de ser seguro.

En Ciudad Ojeda, una zona del estado Zulia donde hay viejos complejos habitacionales construidos de los años 60 y 70 para los trabajadores petroleros, no todos sus residentes ​están convencidos de que Venezuela se encamine hacia un auge del sector.

Las petroleras extranjeras "no es que vienen a recuperar la empresa (PDVSA), ellos vienen a hacer inversiones para abrir yacimientos", dijo Ender Perea, de 71 años y que durante casi cuatro ‍décadas fue gerente de producción de la compañía estatal. (Redacción Reuters, editado por Javier leira)