Por Andrew Osborn

MOSCÚ, 17 feb (Reuters) - El pepino, uno de los ingredientes favoritos de las ensaladas y comidas rusas, es el último producto ‌básico cuyo precio se ha ‌disparado repentinamente, ⁠lo que ha enfurecido a los consumidores y ha agitado a políticos y reguladores deseosos de sofocar cualquier descontento popular en tiempos de guerra.

Las estadísticas oficiales muestran ​que el ⁠precio de ⁠los pepinos se ha duplicado desde diciembre, hasta alcanzar un promedio de algo más de 300 rublos (3,91 ​dólares) por kilogramo, y las redes sociales se han inundado de imágenes en las que ‌se ven a veces vendiéndose por más del doble o ​el triple de ese precio.

Bajo la presión de ​los políticos, incluidos los del partido gobernante Rusia Unida, que se enfrenta a elecciones parlamentarias a finales de este año, el regulador antimonopolio ha escrito a los productores y minoristas pidiéndoles que expliquen las alzas de precios.

"Este invierno ha aparecido un nuevo 'manjar' en nuestras tiendas: los pepinos", dijo Sergei Mironov, líder parlamentario del partido Rusia ​Justa, señalando que el Ministerio de Agricultura había achacado las fuertes subidas del precio de los pepinos a la estacionalidad.

"Utilizaron la misma explicación para ⁠las papas 'doradas' del año pasado, y ahora son los pepinos 'dorados'", dijo Mironov, un exparacaidista que se dedicó a la política y ‌que a menudo destaca cuestiones delicadas que enfurecen a los votantes en el país más grande del mundo.

Los productores han asegurado a los consumidores que es probable que los precios de los pepinos bajen el mes que viene, cuando empiece a hacer más calor. Las autoridades han resuelto problemas similares con los precios de otros alimentos en el pasado, y no hay indicios de que las quejas de la gente ‌por las subidas de precios, amplificadas por las redes sociales, supongan una amenaza para la estabilidad social.

Sin embargo, ⁠la repentina subida del precio del pepino coincide con un aumento general de los precios del ‌2,1% desde principios de año, en parte como consecuencia del incremento del impuesto sobre ⁠el valor agregado, y se produce en un momento en el ⁠que la población está preocupada por el aumento de los costos, mientras la economía rusa se ralentiza tras cuatro años de guerra en Ucrania.

Con el banco central pronosticando una inflación anual de hasta el 5,5% para este año, la gente también se queja del aumento de las facturas de servicios públicos, ‌los costos de la gasolina, los precios de los ​supermercados y las facturas de los restaurantes.

"Los precios de los pepinos y los tomates son escandalosos", dijo una mujer que se identificó como Svetlana. "Hubo un tiempo en que decían que los huevos eran 'de oro' (porque eran muy caros). Ahora son los pepinos los que ‌son de oro".

(1 dólar = 76,7000 rublos)