En San Valentín, Chivas y América reeditan su clásico de enemistad deportiva

En pleno San Valentín, los hinchas de las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América revivirán una rivalidad marcada por todo menos por el amor, en el clásico por excelencia del fútbol mexicano que se disputará durante la sexta fecha del Clausura

Identidades opuestas, ciclos de dominio alternados y broncas memorables mantienen vivo el clásico de clásicos en México, un duelo que convoca a sus hinchadas y también a los neutrales

Este sábado 14 de febrero (03:00 GMT del domingo), las Chivas dirigidas por el argentino Gabriel Milito, líderes con 15 puntos, recibirán en el estadio Akron al América del brasileño André Jardine, que es octavo con ocho unidades

"Jugamos en casa contra el clásico rival, que tiene un gran equipo. Va a ser una muy buena prueba para nosotros", dijo Milito, consciente de que las Chivas se han convertido en el equipo a vencer

Conformado totalmente por futbolistas mexicanos, el Guadalajara reclama su lugar de equipo protagonista con destacados como el portero Raúl Rangel y Armando González, vigente campeón de goleo

Del otro lado, el América de Jardine es un proyecto de esencia brasileña con tres mediocampistas recién llegados: Raphael Veiga, Vinicius Lima y Rodrigo Dourado

Ese orgullo por lo mexicano, contrastado con la posibilidad de fichar figuras foráneas, es una de las razones que convierten el América vs. Guadalajara en el clásico de clásicos

- Mexicanos vs. extranjeros -

Desde hace un siglo, el Guadalajara es el único club mexicano que juega exclusivamente con futbolistas nacionales. Así se convirtió en "Campeonísimo" al ganar siete títulos de liga entre las temporadas 1956-1957 y 1964-1965

En la Ciudad de México, el América era un equipo más hasta que en 1959 lo compró el empresario de la televisión Emilio Azcárraga Milmo, con la visión de convertirlo en antagonista de las populares Chivas

"Quiero que mi equipo arrastre multitudes", decía Azcárraga, quien fortaleció al América con futbolistas extranjeros de reconocida calidad

"Con el Guadalajara se impone el firme espíritu mexicanísimo del Campeonísimo; contrastando enormemente con la liga de las naciones que ha sido el América", expresó Jaime "El Tubo" Gómez, exportero de las Chivas, en un libro de su autoría

- Provincia vs ciudad –

En los años 60, los futbolistas del América, asentados en Ciudad de México, y los del Guadalajara, en Jalisco, se aborrecían cuando coincidían en la selección mexicana

Guillermo "El Tigre" Sepúlveda, exdefensa de las Chivas, recordaba que en una concentración los americanistas los llamaron "jotos jalisquillos". Él, con su recia personalidad, les respondió: "méndigos chilangos mugrosos", y apuntó que "ahí empezó gran parte del pique que llevamos a la cancha"

En la historia de la selección mexicana, el América se ufana de ser el equipo con más jugadores convocados a Mundiales con 52, por encima del Guadalajara, que es segundo con 47

- Broncas descomunales –

La rivalidad entre Guadalajara y América ha derivado en batallas campales. Entre las más antiguas, una en 1944 en la que fueron expulsados dos jugadores por bando

En las semifinales de la temporada 1982-1983, el Guadalajara eliminó al América, que era favorito, y el partido devino en una pelea generalizada en el estadio Azteca. Fueron suspendidos 16 jugadores

"Se armó una bronca que infelizmente no se pudo controlar en varios minutos, fue un espectáculo que no deseábamos, pero no tuvimos más remedio que entrar a esa pelea", recordó Alfredo Tena, emblemático capitán del América

En 1986, también en el Azteca, azulcremas y rojiblancos volvieron a pelear, y el partido fue suspendido a falta de 18 minutos, que se completaron mes y medio después. Todos los futbolistas fueron expulsados

- Lucha por la supremacía –

Al ganar el torneo Apertura 2006, el Guadalajara se afianzó como el equipo más laureado de la liga mexicana con 11 títulos; entonces, el América era segundo con 10. En las dos décadas siguientes, las Águilas llegaron a 16 ligas dejando a las Chivas con 12

Solo una vez azulcremas y rojiblancos han disputado la final de liga, fue en la temporada 1983-1984. Las Águilas se coronaron en la llamada Final del siglo

"Es el pasaje más importante que tenemos los americanistas", presume el chileno Carlos Reinoso, entrenador de esas Águilas

- El amor de la gente –

El Guadalajara y el América son los dos equipos con más seguidores en México, según encuestas publicadas en 2025

Un estudio de Nielsen, empresa estadounidense que mide audiencias, reveló que el América es el equipo con más seguidores con 24,7% de los encuestados, seguido por las Chivas con 19,2%

En otra encuesta de la consultora mexicana Mitofsky, las Águilas lideran con 21% de las preferencias contra 17,1% de las Chivas