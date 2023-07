En Senegal, los campos de fútbol sintéticos causan furor entre los jóvenes

Día de partido en Dakar. Después de dos semanas de conversaciones en su grupo WhatsApp llamando "Match of Ze day", Cheikh Thiam y sus amigos han conseguido reunir 35.000 francos CFA (53 euros o 59 dólares), la cantidad necesaria para reservar un minicampo de fútbol de césped sintético.

La suma ha sido difícil de obtener para estos catorce apasionados del fútbol, ya que la mayoría de ellos están estudiando o no tienen trabajo. Cada uno aporta según sus posibilidades: algunos con el equivalente a 4 euros (4,5 dólares), otros con lo que serían 7,5 euros (8,4 dólares).

Pero todos coinciden en algo: jugar al fútbol en un césped sintético merece la pena.

En Senegal, país vigente campeón de África en fútbol y patria del atacante Sadio Mané (Bayern Múnich), muchos jóvenes quieren utilizar los campos de césped sintético, que estiman más cómodos y adecuados que los tradicionales terrenos de juego de arena a los que están acostumbrados.

Se han ido construyendo decenas de terrenos de fútbol sintéticos en Dakar en los últimos cinco años. Los jóvenes senegaleses los demandan y cada vez más empresarios se han lanzado a financiar esos proyectos, que resultan lucrativos y cuyos materiales proceden generalmente de China.

"Muchos de nosotros hemos crecido jugando únicamente en campos de arena", afirma Cheikh Thiam con una camiseta naranja humedecida por el sudor.

El auge de los campos sintéticos se debe también a que cada vez es más difícil encontrar espacios libres para jugador al fútbol en Dakar, debido a la fuerte presión demográfica e inmobiliaria.

Ese campo sintético en el que juega Cheikh con sus amigos se llama "Camp Nou", en alusión al mítico estadio del FC Barcelona. Está construido con material sintético azul, tiene una treintena de metros de largo y es uno de los tres campos del complejo deportivo "Templo del Fútbol", construido entre las edificaciones de un barrio densamente poblado de la capital senegalesa.

- Alternativa a la arena -

En el minicampo vecino, llamado "Old Trafford" por el estadio del Manchester United, Mohamed Lamine Dramé y sus cinco compañeros de equipo están contra las cuerdas: pierden 10-3 y buscan una remontada improbable, que no logran porque el marcador ya no se mueve.

Pese a la derrota, han disfrutado del partido.

"Está muy bien encontrarnos aquí. El terreno es regular, eso favorece el juego y permite progresar técnicamente. Es mucho mejor que jugar sobre arena", destaca este joven de 23 años, que sueña todavía con ser futbolista profesional. A su alrededor, sus compañeros se toman selfis para guardar el recuerdo de la experiencia y publicarlos en sus redes sociales.

Una ventaja de estos terrenos sintéticos es que son "más fáciles de mantener" que los de hierba natural, que requieren mucha agua, afirma Pierre Daw, propietario de este complejo, creado en 2015.

- Esfuerzo económico -

En el Templo del Fútbol, los precios del alquiler de los campos se mueven en un rango entre los 46 a 76 euros (51 a 85 dólares) por hora, según el terreno asignado. En otros lugares se puede llegar a pedir hasta 121 euros (135 dólares) por los terrenos reglamentarios de once contra once.

En Senegal el salario medio es de unos 100.000 francos CFA mensuales (150 euros o 168 dólares), por lo que los precios de los terrenos sintéticos son "caros", reconoce Pierre Daw, sentado a unos metros de un gran fresco mural del futbolista argentino Lionel Messi.

Pero numerosos jóvenes futbolistas se organizan como pueden o tratan de hacer las aportaciones grupales necesarias para poder hacer una reserva.

Según Mbaye Jacques Diop, consejero técnico en el Ministerio de Deportes del país, Senegal cuenta con al menos 43 estadios regionales y departamentales con hierba sintética. El primero de ellos se construyó en 2003.

Su implantación ha contribuido "al desarrollo del fútbol" y ha favorecido la profesionalización desde 2009 del campeonato local, asegura Demba Varore, un periodista deportivo senegalés.

"Los jugadores dominan el balón, pueden jugar rápido en el campo y desplazarse más fácilmente. Mejoran técnica y tácticamente", estima Ciré Dia, exfutbolista internacional senegalés y actual entrenador adjunto de un equipo de la primera categoría del país.

