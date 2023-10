BARCELONA (AP) — Jude Bellingham no olvidará su primer clásico con el Real Madrid. También el Barcelona lo recordará seguramente.

El joven mediocampista inglés, quien es ya idolatrado por los seguidores del Madrid, debutó magistralmente el sábado en el clásico de España con un doblete con el que consumó la remontada del conjunto blanco, que se impuso 2-1 al Barcelona en La Liga española.

“Acabo de hablar con mi familia, pero con el ruido que había era complicado oírlos bien. Les dije que estaba emocionado antes del partido", dijo Bellingham. "Había visto muchos clásicos desde el sofá con mi familia y les dije que hoy me tocaba vivirlo y hacer algo grande. Lo he conseguido y me voy muy feliz”.

Bellingham primero mandó a las redes un largo disparo, que entró en la parte superior para igualar a los 68 minutos.

En el segundo minuto del descuento remató frente al marco un centro de Dani Carvajal, que desvió Luka Modric para dejar al joven inglés de 20 años con la opción de consumar su doblete.

Ilkay Gündogan abrió el marcador con su primer tanto como azulgrana al aprovechar una falla en la zaga blanca a los seis minutos.

“Otra remontada. Me encantan. El corazón lo pasa mal, pero son partidos divertidos. Dimos la talla, no bajamos los brazos y estoy muy contento”, expresó Bellingham.

Con esta sufrida victoria el Real Madrid se mantiene en el liderato con 28 unidades, misma cantidad que tiene el Girona, que venció 1-0 al Celta del Vigo el viernes, pero está en la segunda posición.

El Barcelona sufrió su primer revés del campeonato para quedarse con 24 puntos en la tercera posición.

“Es una decepción. Hicimos un buen partido, estuvimos en buena línea. Ellos no necesitan mucho para marcar. Hoy se ha demostrado otra vez”, dijo el arquero alemán Marc-André ter Stegen.

Bellingham sigue su idilio desde que se unió a los merengues para esta temporada para contar con 10 goles como líder goleador del campeonato. Lleva 13 en la temporada. También se convirtió en el primer jugador en la historia del Real Madrid en convertir goles en su debut en la liga doméstica, en la Liga de Campeones y en su primer Clásico.

“Ha sido un buen día. Ni yo ni el equipo hemos estado a nuestro mejor nivel, pero seguimos jugando y poco a poco empezamos a meter presión a su mediocampo y a su defensa", explicó Bellingham. "Luego llegó nuestra recompensa. Mostramos fe y carácter y nos llevamos los tres puntos”.

La reacción blanca llegó después de haber sido superados por completo. Se fueron al descanso sin haber realizado ningún disparo al arco.

El Barcelona tuvo opciones para aumentar su ventaja, primero con un disparo de Fermín López que se estrelló en el poste en la primera mitad.

En los primeros minutos del complemento Íñigo Martínez remató un cabezazo en el palo y en el contrarremate de Ronald Araujo, Kepa Arrizabalaga evitó la diana con el brazo.

Después de eso, vino el momento para que Bellingham brillara cuando Modric ingresó de cambio para revolucionar el ataque merengue que muy poco había generado.

“La clave del partido ha sido la diferencia de actitud de la primera a la segunda parte. En la primera fuimos lentos, flojos, poco agresivos. En la segunda, todo lo contrario”, dijo el estratega Carlo Ancelotti.

Este fue el Clásico español 255; el Real Madrid cuenta con 103 triunfos (426 goles), el Barcelona se quedó con 100 victorias (416 goles) y tienen 52 empates.

“Creo que hemos dominado 60 minutos. El fútbol es esto. Nosotros necesitamos 5 ó 6 para marcar gol y ellos con tres, te hacen dos. Nos faltó efectividad”, expresó el técnico azulgrana Xavi Hernández.

En el duelo en los banquillos, el italiano Carlo Ancelotti logró su cuarta victoria en ocho partidos enfrentándose a Xavi Hernández en los clásicos, en los que nunca han empatado.

En otro resultado más temprano, Las Palmas venció 2-1 de visita al Almería que sufrió su octava derrota del curso en el que no ha ganado.

Sory Kaba marcó el tanto de la victoria en el cuarto minuto del descuento para Las Palmas, que es décimo de la clasificación con 14 puntos. Almería es sotanero con tres unidades.

Lucas Ocampos (minuto 37) e Ivan Rakitic (60) convirtieron los tantos con los que el Sevilla sacó un empate 2-2 de su visita a Cádiz.

El conjunto gaditano fue incapaz de mantener una delantera de dos goles tras las dianas de Chris Ramos (8) y Darwin Machis (28).

El equipo andaluz ahora se ubica en la 13ra posición con diez unidades, el Cádiz marcha un escalón abajo en el sitio 14 con la misma cantidad de puntos.

En un duelo más, Málaga igualó 0-0 con Getafe.

El cuadro de la comunidad de Madrid es 12do con 12 unidades en tanto que el equipo bermellón es 15to con nueve.