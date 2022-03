En su cuarta edición, el Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge invita a los emprendedores sociales a acelerar la inclusión en la moda

Ámsterdam--(business wire)--mar. 28, 2022--

Tommy Hilfiger, propiedad de PVH Corp. [NYSE: PVH], se complace en anunciar que ya están abiertas las solicitudes para la cuarta edición del Tommy HilfigerFashion Frontier Challenge. Este programa global se hace eco de la visión de sostenibilidad de Tommy Hilfiger de Waste Nothing and Welcome All (No desperdiciar nada y acoger a todos), al amplificar y apoyar nuevas voces en el mundo del emprendimiento social que están dando forma a ideas transformadoras para crear un futuro más inclusivo de la moda.

En línea con los compromisos de Tommy Hilfiger hacia la inclusión, la diversidad y el reconocimiento de las diferencias en materia de equidad e igualdad de oportunidades, se anima especialmente a las comunidades históricamente subrepresentadas, incluidas las personas negras, indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés), personas con discapacidad y mujeres, a que presenten su candidatura este año. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 29 de abril de 2022, a través de https://platform.younoodle.com/competition/th_fashion_frontier_challenge_2022.

«El Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge tiene como objetivo reunir a emprendedores de todos los ámbitos, para invertir conocimientos y recursos con el fin de aprovechar el poder único de sus innovaciones», declaró Tommy Hilfiger. «Yo mismo, como emprendedor, siempre quise construir una marca de estilo de vida global que incluyera a todo el mundo, una filosofía que sigue viva a través de este desafío. Realmente creo que si nos unimos podemos impulsar un futuro de cambio significativo y duradero».

Los ganadores recibirán los siguientes premios para apoyar sus ideas de negocio:

Tommy Hilfiger invita a los admiradores de la marca a participar en la primera fase del proceso como jueces digitales. Ayudarán a la marca a acotar todas las candidaturas hasta llegar a las 50 mejores. Los interesados pueden presentar su candidatura hasta el 20 de abril de 2022, a través de https://platform.younoodle.com/competition/consumer_vote_tommy_hilfiger_fashion_frontier_challenge_2022.

Entre los 50 mejores candidatos se seleccionarán seis finalistas mediante un procedimiento interno. Se invitará a cada finalista a seguir desarrollando su plan de negocio con el apoyo de expertos externos y de Tommy Hilfiger antes del evento final. Con la ayuda de un asesor experimentado, cada finalista presentará su concepto ante un jurado y un público interno de Tommy Hilfiger en el evento final del Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge a principios de 2023.

«En Tommy Hilfiger, queremos trabajar de manera conjunta con las comunidades para impulsar la innovación, la inclusión y la diversidad, con el fin de promover un cambio duradero», declaró Martijn Hagman, director ejecutivo de Tommy Hilfiger Global y PVH Europe. «En la inauguración de la cuarta edición del Tommy Hilfiger Fashion FrontierChallenge, estamos deseando ver qué ideas surgen para apoyar a las comunidades y ayudar a definir el futuro de la moda».

Desde su creación en 2018, el Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge ha otorgado 550 000 euros para apoyar a emprendedores de todo el mundo a hacer realidad sus ideas innovadoras, para que puedan introducir cambios reales en sus comunidades. Entre los ganadores de la tercera edición se encuentran Lalaland, una plataforma con sede en los Países Bajos que utiliza la inteligencia artificial para generar modelos sintéticos personalizados e inclusivos de diferentes etnias, y UZURI K&Y, una marca de calzado ecológico con sede en Ruanda que utiliza neumáticos de coche reciclados del África subsahariana y da empleo a jóvenes locales. Clothes to Good, una empresa social con sede en Sudáfrica que crea microempresas y puestos de trabajo para personas con discapacidad a través del reciclaje textil, recibió el voto de Favorito del Público. Para más información sobre la trayectoria de sostenibilidad de Tommy Hilfiger, impulsada por la estrategia Forward Fashion de PVH, visite https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Encuentre más información sobre el Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, incluida la forma de presentar la solicitud, aquí: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Acerca de Tommy Hilfiger TOMMY HILFIGER es una de las marcas de estilo de vida de primera calidad más reconocidas del mundo, que inspira y anima a los consumidores desde 1985. Combinando lo clásico con lo novedoso para proyectar lo que viene, la marca mezcla con audacia el estilo «prep» y la herencia americana con perspectivas frescas extraídas de la cultura pop para diseñar artículos y colecciones memorables. Siguiendo la visión del Sr. Hilfiger, TOMMY HILFIGER capta la alquimia lúdica necesaria para impulsar experiencias de consumo innovadoras y envolventes. En el corazón de la marca reside la visión de «Waste Nothing and Welcome All» (No desperdiciar nada y acoger a todos), un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad, la inclusión, la diversidad y la circularidad que impulsa a los equipos a crear una mejor industria de la moda.

Las ventas mundiales del sector minorista de productos TOMMY HILFIGER alcanzaron casi 7000 millones de dólares en 2020. En cuanto al estilo de vida de TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS, las colecciones incluyen productos para hombres, mujeres y niños; calzado y accesorios; prendas ceñidas al cuerpo; y una gama de líneas de productos de licencia que incluyen lentes, relojes y fragancias. El Grupo Tommy Hilfiger, que forma parte de PVH Corp., cuenta con más de 16 000 empleados en todo el mundo, con una amplia red de distribución que abarca 100 países y más de 2000 establecimientos minoristas, incluida su mayor tienda insignia mundial en tommy.com.

Acerca de PVH Corp. PVH es una de las empresas de moda más grandes y admiradas del mundo, que conecta con los consumidores en más de 40 países. Entre nuestras marcas icónicas globales se encuentran Calvin Klein y TOMMY HILFIGER. Los 140 años de trayectoria de nuestra empresa se basan en la fuerza de nuestras marcas, nuestro equipo y nuestro compromiso de impulsar la moda para el bien. Ese es Nuestro Poder. Ese es el Poder de PVH.

