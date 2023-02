En su discurso sobre el estado de la unión, biden se muestra optimista y promete trabajar con los republicanos

Por Jeff Mason, Trevor Hunnicutt y Nandita Bose

WASHINGTON, 7 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el martes la democracia de su país como "inquebrantable" y se comprometió a trabajar con la oposición en un discurso sobre el Estado de la Unión que sirvió de rama de olivo a los escépticos republicanos y de proyecto para su candidatura a la reelección en 2024.

En su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso desde que los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes en enero, Biden citó los avances en una economía post-pandémica y subrayó que un legislativo amargamente dividido podría superar sus diferencias.

"A menudo se nos dice que demócratas y republicanos no pueden trabajar juntos. Pero en los dos últimos años hemos demostrado que los cínicos y los detractores estaban equivocados", dijo el demócrata Biden. "A mis amigos republicanos, si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos y encontrar el consenso en cosas importantes en este Congreso también".

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, se sentó por primera vez detrás de Biden durante el discurso.

"No quiero arruinar su reputación, pero estoy deseando trabajar con usted", dijo Biden entre risas.

Una de las pruebas de ese desafío serán los esfuerzos de la Casa Blanca para elevar el techo de la deuda, de 31,4 billones de dólares, que debe aumentarse en los próximos meses para evitar un impago. La Casa Blanca ha dicho que Biden no negociará sobre esa necesidad; los republicanos quieren recortes del gasto a cambio de su apoyo.

Tratando de proyectar optimismo de cara a la campaña presidencial de 2024, Biden dijo que la economía ha creado 12 millones de nuevos puestos de trabajo, que el COVID-19 ya no controla las vidas de los estadounidenses, y que la democracia de Estados Unidos permanece intacta a pesar de enfrentarse a su mayor amenaza desde la Guerra Civil.

"Hoy, aunque magullada, nuestra democracia permanece incólume e intacta", dijo.

Desde su toma de posesión en 2021, poco después de la invasión del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, Biden ha dicho que quiere unificar el país. Y se ciñó a ese tema, destacando un enorme proyecto de ley de infraestructuras al que se habían opuesto muchos legisladores republicanos.

"Agradezco sinceramente a mis amigos republicanos que votaron a favor de la ley", dijo Biden.

"Y a mis amigos republicanos que votaron en contra pero siguen pidiendo financiar proyectos en sus distritos, no se preocupen. Prometí ser el presidente de todos los estadounidenses. Financiaremos sus proyectos. Y los veré en la inauguración", añadió, provocando risas y aplausos.

A pesar de sus esfuerzos, Biden sigue siendo impopular.

Su índice de aprobación pública subió un punto porcentual, a 41%, en un sondeo de opinión de Reuters/Ipsos cerrado el domingo. El 65% de los estadounidenses cree que el país va por mal camino, frente al 58% de un año antes.

Del mismo modo, en el otoño boreal de 2020, cuando Donald Trump era presidente, el 65% de los votantes registrados creía que el país iba por mal camino, según el sondeo de Reuters/Ipsos.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, que en su día fue secretaria de prensa de Trump, rechazó la visión optimista del país de Biden en la respuesta republicana.

"En la América de la izquierda radical, Washington te aplica impuestos y prende fuego a tu dinero duramente ganado. Pero te aplastan con los altos precios de la gasolina, las estanterías vacías de los supermercados, y a nuestros hijos se les enseña a odiarse unos a otros por su raza", dijo Sanders en extractos publicados antes de sus declaraciones televisadas.

Los ayudantes de Biden consideran que el discurso, que atraerá a millones de espectadores y quizá la mayor audiencia televisiva del año para el presidente, es un hito de cara a la segunda campaña presidencial que se espera que lance en las próximas semanas.

Biden cumplió 80 años en noviembre y, si es reelegido, tendría 82 al inicio de un segundo mandato, un hecho que preocupa a muchos votantes demócratas, según muestran encuestas recientes.

(Reporte de Jeff Mason, Trevor Hunnicutt y Nandita Bose; reporte adicional de David Morgan, Andrea Shalal, Costas Pitas y Dan Whitcomb; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters