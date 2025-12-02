En su último día en Líbano, el Papa reza en el sitio de la explosión del puerto de 2020

BEIRUT, Líbano (AP) — El papa León XIV visitó el sitio de la mortal explosión en el puerto de Beirut en 2020 y ofreció una oración en silencio en el último día de su viaje a Líbano.

Se esperaba que León también se reuniera con familiares de algunas de las 218 personas que murieron en la explosión, que arrasó Beirut y causó daños por valor de miles de millones de dólares después de que cientos de toneladas de nitrato de amonio detonaran en un almacén.

Cinco años después, estas familias aún buscan justicia. Ningún funcionario ha sido condenado en una investigación judicial que ha sido repetidamente obstruida, lo que ha enfurecido a los libaneses para quienes la explosión fue solo la última crisis tras décadas de corrupción y delitos financieros.

Cuando llegó a Líbano el domingo, León instó a los líderes políticos del país a buscar la verdad como un medio de paz y reconciliación.

El papa estadounidense comenzó su último día con una visita al hospital De La Croix, especializado en el cuidado de personas con problemas psicológicos, y se espera que lo cierre con una misa junto al paseo marítimo de Beirut antes de regresar a Roma.

Leo buscó llevar un mensaje de paz a Líbano mientras enfrenta años de crisis económicas y políticas, marcadas por la explosión en el puerto. El lunes, presidió una reunión de líderes espirituales cristianos y musulmanes de Líbano, celebrando la coexistencia interreligiosa del país como un poderoso mensaje de paz en la región plagada de conflictos.

