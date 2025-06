En sus propias palabras: Ataque de Trump a Irán pone a prueba su retórica sobre las guerras

Durante sus campañas para la presidencia, Donald Trump habló de la necesidad de dejar de involucrarse en "guerras interminables" o "guerras eternas", y dijo que eliminar a los "belicistas y globalistas que ponen a Estados Unidos en último lugar" estaba entre sus prioridades de política exterior para un segundo mandato.

La decisión de Trump de atacar instalaciones nucleares iraníes incrementa el riesgo de involucrar a Estados Unidos en el tipo de conflicto que una vez ridiculizó. Al igual que otros presidentes estadounidenses recientes, Trump dijo que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear. En los últimos meses, había mantenido la esperanza de que la diplomacia pudiera evitar el ataque que anunció el sábado.

La consideración de Trump de una acción militar había abierto una brecha entre su movimiento “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (MAGA, por sus siglas en inglés) y atrajo críticas de algunos de sus miembros más destacados.

Aquí hay un vistazo a parte de la retórica de Trump antes de su anuncio el sábado sobre los ataques:

Campaña de 2024

Trump a menudo marcaba líneas de contraste con sus oponentes en las primarias republicanas. En enero de 2024, en un mitin en Nueva Hampshire, se refirió a la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, quien fue embajadora de la ONU durante el primer mandato de Trump, como una "belicista" cuya mentalidad sobre política exterior es: "Matemos gente por todas partes y hagamos mucho dinero para aquellos que crean los desastres".

Durante un mitin el 6 de enero de 2024, antes de los caucus de Iowa, Trump dijo a sus seguidores que devolverlo a la Casa Blanca permitirá al país "pasar la página para siempre de esos días tontos y estúpidos de guerras interminables. Nunca terminaron".

Desplegando sus prioridades de política exterior durante esa campaña —algo que el entorno de Trump llamó "Agenda 47"— publicó un video en línea en que afirmaba que él era "el único presidente en generaciones que no inició una guerra".

En ese video, Trump se autodenominó "el único presidente que rechazó el consejo catastrófico de muchos de los generales de Washington, burócratas y los llamados diplomáticos que sólo saben cómo meternos en conflictos, pero no saben cómo sacarnos de ellos".

Primer mandato

En su primer mandato, Trump a menudo hacía referencia a su promesa no intervencionista. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión en 2019, dijo: "Como candidato a presidente, prometí en voz alta un nuevo enfoque. Las grandes naciones no luchan guerras interminables".

Hubo frecuentes enfrentamientos con algunos de sus asesores sobre si Estados Unidos debería adoptar una postura más involucrada en el exterior.

Eso incluyó a su asesor de seguridad nacional de línea dura John Bolton, con quien Trump tuvo fuertes desacuerdos sobre Irán, Afganistán y otros desafíos globales.

Cuando Turquía lanzó una operación militar en Siria dirigida a las fuerzas kurdas, Trump publicó en octubre de 2019 una serie de tuits citando su postura no intervencionista.

"Turquía ha estado planeando atacar a los kurdos durante mucho tiempo. Han estado combatiendo por siempre", publicó Trump el 10 de octubre de 2019 en la plataforma entonces conocida como Twitter. "No tenemos soldados ni militares cerca del área de ataque. Estoy tratando de poner fin a las GUERRAS INTERMINABLES".

Una semana después, reiteró su posición: "Fui elegido para salir de estas ridículas guerras interminables, donde nuestro gran Ejército funciona como una operación de policía en beneficio de personas a las que ni siquiera les agrada Estados Unidos".

Campaña de 2016

El candidato Trump fue vehemente en su desprecio por las guerras en Irak y Afganistán, calificándolas a ambas de errores.

"Cometimos un terrible error al involucrarnos allí en primer lugar", dijo Trump a CNN en octubre de 2015, refiriéndose a Afganistán.

"Gastamos US$2 billones, miles de vidas, ni siquiera tenemos el petróleo", señaló sobre la Guerra de Irak durante una audiencia pública en marzo de 2016, evento organizado por la misma cadena.

Durante un debate de primarias, Trump participó en un intercambio tenso con Jeb Bush, particularmente sobre las medidas militares de Estados Unidos en Irak, lanzadas por el presidente George W. Bush, hermano del gobernador de Florida.

"Nunca debimos haber estado en Irak", dijo Trump en febrero de 2016. "Mintieron. Dijeron que había armas de destrucción masiva. No había ninguna y sabían que no había ninguna".

¿Qué hay de antes?

La secretaria de prensa de Trump dijo el miércoles que las creencias del presidente de que Irán no debería contar con armamento nuclear precedían a su tiempo en la política. Y sus declaraciones anteriores indican que, aunque el candidato Trump ha dicho que se opuso a la Guerra de Irak, esas posturas eran diferentes antes que comenzara el conflicto.

En su libro de 2000 "El Estados Unidos que Merecemos", el empresario escribió que sentía que un ataque militar a Irak podría ser necesario, dado el estado desconocido de las capacidades nucleares de esa nación.

"No soy un belicista", escribió Trump. "Pero el hecho es que, si decidimos que un ataque contra Irak es necesario, es una locura no llevar la misión a su conclusión. Cuando no lo hacemos, tenemos lo peor de todos los mundos: Irak sigue siendo una amenaza, y ahora tiene más incentivos que nunca para atacarnos."