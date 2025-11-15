En tensiones con EEUU, Colombia pagará millonaria suma por aviones de guerra suecos

Colombia se comprometió a pagar US$4.300 millones por una flotilla de aviones de combate suecos Gripen, informó este viernes el presidente Gustavo Petro, quien en medio de tensiones con Estados Unidos aseguró que su país podría ser agredido "desde cualquier parte".

El gobierno colombiano había anunciado en abril su decisión de aceptar una oferta de la empresa sueca Saab, pero no había especificado el monto de la negociación ni el número de aeronaves.

Petro aseguró este viernes durante un evento en una base militar que serán 17 aviones, justo cuando Colombia vive momentos de tensión con Washington por los ataques a supuestas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

El mandatario izquierdista asegura que detrás de esas acciones Estados Unidos desea apoderarse del petróleo de Venezuela y desestabilizar a la región.

Petro aseguró que la flota de aviones de guerra tendrá la "función de disuadir la muerte de personas" dentro del país y "las agresiones sobre Colombia, provengan de donde provengan".

"En un mundo geopolítico desordenado", esas agresiones "podrían provenir de cualquier parte", añadió.

Petro es uno de los mayores críticos de Donald Trump, quien lo llamó "líder del narcotráfico" ante los altos niveles de producción de cocaína en Colombia.

El presidente republicano también detuvo el apoyo económico a la nación sudamericana y la retiró del listado de aliados en la lucha antidrogas.

Estados Unidos y Francia habían ofrecido sus aviones de combate a Colombia, pero Petro declinó esas ofertas.

Los países del Caribe viven momentos de tensión luego de que el Pentágono anunciara una nueva fase en la lucha antinarcóticos tras la llegada a ese mar del portaaviones más grande del mundo.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, cercano a Petro, ve esas maniobras como una amenaza.

