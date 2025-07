En un día de sol, lluvia y viento en el Abierto Británico, Scheffler se mantiene cerca del liderato

PORTRUSH, Irlanda del Norte (AP) — El Abierto Británico tuvo un poco de todo el jueves, desde sol y una ligera brisa, hasta lluvia con fuertes ráfagas. Y no es sorpresa que Scottie Scheffler se mantuviera cerca del liderato.

El ex campeón del Abierto de Estados Unidos, Matt Fitzpatrick, manejó el notorio par tres "Calamity Corner" en el hoyo 16 al embocar para birdie y estuvo entre los tres jugadores de la mañana que firmaron una tarjeta de 67 y cuatro bajo par en el Royal Portrush.

Rory McIlroy jugó por la tarde —hizo bogey en el primer hoyo ante una multitud masiva, pero eso fue aún tres golpes mejor que su inicio en 2019— y estuvo entre varios jugadores que avanzaban en un día que se sintió como una lucha por el tiempo que les tomó terminar.

En medio de todo esto estaba Scheffler, el jugador número uno del mundo que ha terminado entre los primeros 10 en todos sus torneos de los últimos cuatro meses, incluyendo un título de major entre tres victorias.

Estaba satisfecho con el trabajo del día, con una ronda de 68, incluso mientras solo acertó tres de 14 fairways. Esa estadística destacó para aparentemente todos menos para Scheffler.

"Eres el segundo que me menciona eso", dijo Scheffler. “En realidad pensé que lo hice bastante bien. No sé qué están viendo ustedes. Cuando está lloviendo de lado, créanlo o no, no es tan fácil poner la bola en el fairway”.

También hubo un hierro cuatro a tres pies en el hoyo 16 para birdie, el comienzo de un final birdie-birdie-par.

Pero nadie logró una ronda extremadamente baja. Jacob Skov Olesen, el danés campeón amateur británico del año pasado, fue el primer jugador en llegar a cinco bajo par hasta un bogey en el último hoyo. Se unió a Li Haotong de China, y Fitzpatrick con una ronda de 67.

Después de que Fitzpatrick pareció tocar fondo en The Players Championship, parece estar de vuelta, especialmente con lo que llamó un juego bien equilibrado en condiciones difíciles en estos links. Viene de un empate en el cuarto lugar la semana pasada en el Abierto de Escocia.

El campeón defensor Xander Schauffele tuvo una mezcla de birdies y bogeys que sumaron un par 71. Shane Lowry, el último campeón del Abierto en Royal Portrush en 2019, tuvo los nervios de alguien golpeando el tiro de apertura. Manejó eso maravillosamente, junto con la mayoría de los otros tiros en lo peor del clima en su ronda de 70.

Y esto podría ser solo el comienzo.

"Vamos a tener condiciones desafiantes en los próximos días", dijo Lowry. "Hoy, por ejemplo, el hoyo 11 fue como el peor hoyo para recibir el clima que tuvimos... Creo que habrá ciertos momentos en el torneo donde eso va a suceder, y solo necesitás bajar la cabeza y luchar a través de ello y ver dónde te deja”.

