En un importante discurso, León XIV critica que los países usen la fuerza para imponer su dominio

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — En su crítica más contundente a las incursiones militares de Estados Unidos, Rusia y otros países en naciones soberanas, el papa León XIV denunció el viernes el uso de la fuerza por parte de algunos gobiernos para afirmar su dominio en el mundo, "socavando completamente" la paz y el orden legal internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende", dijo el pontífice ante embajadores de todo el mundo ante la Santa Sede.

El papa no nombró directamente a las naciones que han recurrido a la fuerza durante su larga intervención, que realizó en su mayor parte en inglés, rompiendo con el protocolo diplomático tradicional del Vaticano de usar el italiano y el francés. El discurso se produce en el contexto de la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela para apartar a su presidente, Nicolás Maduro, del poder, además de la guerra en curso de Rusia en Ucrania y otros conflictos.

La ocasión fue la audiencia anual del pontífice con el cuerpo diplomático del Vaticano, que tradicionalmente equivale a su discurso anual de política exterior.

En su primer evento de este tipo, el primer papa estadounidense de la historia ofreció mucho más que el tradicional resumen de los conflictos en el mundo. En un discurso que abordó las amenazas a la libertad religiosa y la oposición de la Iglesia católica al aborto y a la gestación subrogada, León lamentó que Naciones Unidas y el multilateralismo en su conjunto estén cada vez más amenazados.

“La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados", manifestó. “Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”.

“La paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo, sino que se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio", agregó el pontífice. "Y esto compromete gravemente el Estado de derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica”.

León se refirió explícitamente a las tensiones en Venezuela y pidió una solución política pacífica que tenga en cuenta el “bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas”.

El ejército de Estados Unidos capturó a Maduro en una redada nocturna sorpresa. El gobierno de Donald Trump busca ahora controlar los recursos petroleros de Caracas y a su gobierno. Washington ha insistido en que la captura del líder venezolano fue legal, alegando que los cárteles de la droga que operan desde Venezuela equivalen a combatientes ilegales y que el país está librando un “conflicto armado” contra ellos.

Analistas y algunos líderes mundiales han condenado la misión en Venezuela, advirtiendo que la destitución de Maduro podría allanar el camino para más intervenciones militares y una mayor erosión del orden legal global.

Acerca de Ucrania, León repitió su llamado a un alto el fuego inmediato e instó a la comunidad internacional "a no flaquear en su compromiso de buscar soluciones justas y duraderas".

En cuanto a Gaza, reiteró el pedido de la Santa Sede para una solución de dos estados en el conflicto israelí-palestino e insistió en el derecho de los palestinos a vivir en Gaza y Cisjordania "en su propia tierra".

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.