En una carta para sus amigos de Iowa, Xi ofrece garantías sobre la relación entre China y EEUU

Por Colleen Howe

PEKÍN, 18 feb (Reuters) -

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que el deseo de los pueblos chino y estadounidense ‌de continuar con los ‌intercambios y ⁠la cooperación no cambiará independientemente de cómo evolucionen las relaciones bilaterales, en una respuesta a sus amigos de Iowa antes de la reunión prevista ​con el ⁠presidente Donald ⁠Trump en abril, según Xinhua.

"La esperanza de las relaciones entre Estados Unidos y China reside ​en los pueblos", escribió Xi el lunes en respuesta a una felicitación de ‌Año Nuevo del empresario de Iowa Luca Berrone, ​a quien conoció en mayo de ​1985 cuando encabezó una delegación de la provincia de Hebei a su "estado hermano" de Iowa para aprender sobre la producción de alimentos, entre otras cosas.

En 2022, Xi dijo en una felicitación de Año Nuevo a Sarah Lande, otra amiga de su viaje a Iowa, que el mundo ​necesitaba estabilidad en las relaciones entre EEUU y China, que se vieron tensas durante la pandemia.

Las relaciones entre Estados Unidos ⁠y China tuvieron un 2025 tumultuoso, y Trump amenazó en octubre con imponer aranceles adicionales adicionales del 100% a ‌las importaciones procedentes de China.

Pero en 2025 se vio un renacimiento de las relaciones entre los pueblos, ya que la amenaza de Trump de prohibir TikTok empujó a los internautas estadounidenses a la aplicación china RedNote. El "chinamaxxing", o la tendencia online de adoptar hábitos culturales chinos, también ganó popularidad entre la generación Z estadounidense, influenciada por la creciente percepción de China como superpotencia ‌tecnológica.

Las relaciones bilaterales de alto nivel parecieron estabilizarse después de que las conversaciones entre Xi ⁠y Trump en Corea del Sur en octubre condujeran a una prórroga de ‌un año de la tregua comercial. Trump aceptó recortar los aranceles a cambio ⁠de que Pekín se comprometiera a tomar medidas contra ⁠el comercio ilegal de fentanilo, reanudar las compras de soja estadounidense y suspender los controles a la exportación de tierras raras.

A principios de febrero, ambos mantuvieron una llamada telefónica sorpresa en la que se abordaron asuntos relacionados con Taiwán y otros temas de seguridad. Según Trump, ‌Xi también dijo que China consideraría aumentar ​sus compras de soja estadounidense, de la que Iowa es uno de los principales productores.

Trump tiene previsto visitar China en abril, según dijo el mes pasado, y añadió que Xi Jinping viajaría a EEUU a finales de 2026. (Información de ‌Colleen Howe; edición de Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)