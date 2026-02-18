En una carta para sus amigos de Iowa, Xi ofrece garantías sobre la relación entre China y EEUU
Por Colleen Howe
PEKÍN, 18 feb (Reuters) -
El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que el deseo de los pueblos chino y estadounidense de continuar con los intercambios y la cooperación no cambiará independientemente de cómo evolucionen las relaciones bilaterales, en una respuesta a sus amigos de Iowa antes de la reunión prevista con el presidente Donald Trump en abril, según Xinhua.
"La esperanza de las relaciones entre Estados Unidos y China reside en los pueblos", escribió Xi el lunes en respuesta a una felicitación de Año Nuevo del empresario de Iowa Luca Berrone, a quien conoció en mayo de 1985 cuando encabezó una delegación de la provincia de Hebei a su "estado hermano" de Iowa para aprender sobre la producción de alimentos, entre otras cosas.
En 2022, Xi dijo en una felicitación de Año Nuevo a Sarah Lande, otra amiga de su viaje a Iowa, que el mundo necesitaba estabilidad en las relaciones entre EEUU y China, que se vieron tensas durante la pandemia.
Las relaciones entre Estados Unidos y China tuvieron un 2025 tumultuoso, y Trump amenazó en octubre con imponer aranceles adicionales adicionales del 100% a las importaciones procedentes de China.
Pero en 2025 se vio un renacimiento de las relaciones entre los pueblos, ya que la amenaza de Trump de prohibir TikTok empujó a los internautas estadounidenses a la aplicación china RedNote. El "chinamaxxing", o la tendencia online de adoptar hábitos culturales chinos, también ganó popularidad entre la generación Z estadounidense, influenciada por la creciente percepción de China como superpotencia tecnológica.
Las relaciones bilaterales de alto nivel parecieron estabilizarse después de que las conversaciones entre Xi y Trump en Corea del Sur en octubre condujeran a una prórroga de un año de la tregua comercial. Trump aceptó recortar los aranceles a cambio de que Pekín se comprometiera a tomar medidas contra el comercio ilegal de fentanilo, reanudar las compras de soja estadounidense y suspender los controles a la exportación de tierras raras.
A principios de febrero, ambos mantuvieron una llamada telefónica sorpresa en la que se abordaron asuntos relacionados con Taiwán y otros temas de seguridad. Según Trump, Xi también dijo que China consideraría aumentar sus compras de soja estadounidense, de la que Iowa es uno de los principales productores.
Trump tiene previsto visitar China en abril, según dijo el mes pasado, y añadió que Xi Jinping viajaría a EEUU a finales de 2026. (Información de Colleen Howe; edición de Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)