En una clase magistral dorada, el noruego Klaebo amplía récord de medallas olímpicas de invierno

TESERO, Italia (AP) — La racha dorada de Johannes Hoesflot Klaebo en Milán-Cortina continuó el miércoles, cuando la estrella noruega aseguró su quinto oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina —y un récord de 10 en total— en el sprint por equipos masculino.

Klaebo contuvo el desafío de Estados Unidos para mejorar su propia marca, al competir junto a Einar Hedegart y ganar en 18 minutos 28,9 segundos.

Los estadounidenses Ben Ogden y Gus Schumacher se quedaron a apenas 1,4 segundos y se llevaron la plata, mientras que los italianos Elia Barp y Federico Pellegrino complacieron al público local y obtuvieron el bronce, a 3,3 segundos.

“Obviamente es muy satisfactorio lograr que esto suceda", indicó Klaebo, de 29 años. "El sprint por equipos es una de las pruebas más divertidas, pero también una de las más duras”.

Klaebo ha ganado todas las carreras en las que ha participado en estos Juegos, al romper el récord de los Juegos Olímpicos de Invierno en el relevo 4 x 7,5 kilómetros del domingo.

Su última carrera será la salida masiva de 50 kilómetros el fin de semana.

“Hay tantos equipos fuertes y tantos esquiadores rápidos, que siempre se reduce a duelos muy ajustados. Eso lo hace aún más gratificante”, manifestó Klaebo.

Los corredores de Estados Unidos lucharon con fuerza por dar la sorpresa, y Schumacher solo cedió en la última subida, donde Klaebo selló la victoria.

"Mantuvimos la fe y sabía que Gus no iba a aflojar hasta el último segundo. Y por eso yo tampoco podía aflojar hasta los últimos segundos. Así que fue bastante increíble”, dijo Ogden.

Mathis Desloges rompió un bastón, un contratiempo para el fuerte equipo francés, que terminó 12do.

En la competencia femenina, Jonna Sundling y Maja Dahlqvist mantuvieron la racha ganadora de Suecia.

Las suizas Nadja Kaelin y Nadine Faehndrich se llevaron la plata, y las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek obtuvieron el bronce. Noruega quedó relegada al cuarto puesto.

“Es simplemente increíble, estoy tan feliz y también tan aliviada. Tenemos como cinco, seis chicas que podrían hacer el sprint por equipos hoy. Así que tenemos un equipo realmente fuerte y estoy feliz de aportar un oro para todo el equipo”, dijo Dahlqvist tras la victoria sueca en 20 minutos 29,99 segundos.

Durante las series, un perro se metió en la pista mientras se disputaba la competencia femenina, corriendo junto a las atletas mientras cruzaban la línea de meta. El incidente no interrumpió la carrera, y los espectadores animaron al perro. Más tarde deambuló hasta el área de llegada, acercándose a las esquiadoras a medida que completaban sus recorridos.

Los responsables de la sede indicaron que el perro había sido sacado a pasear por su dueño, que vive en la zona, antes de que se escapara y entrara al circuito de competencia. Al principio habían pensado que el incidente se debió a una violación de la estricta política de no permitir mascotas para los espectadores.

