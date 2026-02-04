En una Kiev helada bajo el ataque ruso, un veterano fontanero contraataca arreglando la calefacción

Por Dan Peleschuk y Sergiy Karazy

KIEV, 4 feb (Reuters) -

A sus 66 años, el ferroviario Volodímir Vasyliev podría haberse jubilado hace tiempo. Sin embargo, se encontraba ⁠bajo tierra en un turno de 24 ⁠horas, tratando de reparar las tuberías que habían reventado bajo un rascacielos de la era soviética, como parte de un ejército de técnicos reclutados para mantener a los ucranianos calientes durante el invierno ⁠más frío ‌de la guerra.

Mientras ​Rusia sigue atacando el sistema de calefacción y electricidad de Ucrania en lo que los ucranianos describen como una campaña ​para congelarlos hasta que se rindan, reparar tuberías es la forma que Vasyliev tiene de contraatacar.

"¿Se supone ‌que debo perdonarlos? ¿Decir: 'Ya está, me rindo'?", dijo durante un descanso de ‌su turno en las afueras del noreste de ​la ciudad. "Nunca verán ese día".

Los negociadores ucranianos se reunieron el miércoles con sus homólogos rusos en Abu Dabi para una nueva ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos con el objetivo de poner fin a la guerra, que dura ya casi cuatro años.

LUCHA POR RESTABLECER LA CALEFACCIÓN

Mientras tanto, las fuerzas de Moscú han estado atacando la red energética de Ucrania, dejando sin electricidad y calefacción durante largos periodos de tiempo a Kiev y otras ciudades importantes, en momentos en que las temperaturas rondan los -20 °C en la capital.

Rusia detuvo brevemente los ⁠ataques después de que el presidente Vladimir Putin hiciera una promesa al presidente estadounidense Donald Trump, pero los reanudó el lunes con algunos de los ​peores ataques hasta la fecha, dejando sin calefacción a más de 1.000 torres residenciales en Kiev.

Vasyliev forma parte de un grupo de casi 250 trabajadores ferroviarios estatales de todo el país enviados en las últimas semanas para apoyar los esfuerzos de recuperación en Kiev. Hasta ahora han restablecido la calefacción o el agua en 160 edificios, según la empresa.

Durante una reciente visita de Reuters, se abría paso a través de la oscuridad de un sótano húmedo, lleno de escombros y polvo ⁠procedente del aislamiento roto. El metal resonaba con estrépito. Otro trabajador, envuelto en mantas, acercaba una llama silbante a una ​tubería.

Más tarde, en su propia cocina, donde acababa de volver la luz tras un corte de 12 horas, Vasyliev se emocionó al recordar a una anciana que intentó pagarle durante su turno.

"Su hijo está luchando (en la guerra) y ella está ahí con el dinero", dijo con ‍voz entrecortada. "Nuestra gente es maravillosa".

NO HAY ÁNIMO PARA EL COMPROMISO

Las encuestas sugieren que los ataques de Rusia han hecho poco por quebrantar la voluntad de los ucranianos.

El 65%

afirma estar dispuesto a soportar los combates todo el tiempo que sea necesario, según una encuesta publicada el lunes por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev. Algo más de la mitad rechaza ceder toda la región oriental de Donetsk, como ​exige Rusia en cualquier acuerdo de paz. Las cifras no han variado significativamente en meses, a pesar del brutal invierno.

"Los ucranianos están demostrando una vez más que son capaces de sobrevivir en las condiciones más difíciles", escribió el director general del instituto, Anton Hrushetskyi. "Y no solo sobrevivir, sino también mantener ‍el optimismo y la voluntad". (Escrito por Dan Peleschuk; Editado por Peter Graff; Editado en español por Daniela Desantis)