En una sentencia histórica, corea del sur confirma las prestaciones estatales a parejas homosexuales

Por Hyunsu Yim

SEÚL, 18 jul (Reuters) - La Corte Suprema de Corea del Sur confirmó el jueves una sentencia según la cual una pareja del mismo sexo tiene derecho a prestaciones conyugales del seguro de enfermedad estatal, una medida que se consideró una victoria para los derechos LGBTQ+ en un país que se ha quedado rezagado respecto a otros de la región. La Corte confirmó una decisión histórica del Tribunal Superior de Seúl a principios del año pasado, según la cual el Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad debía proporcionar la misma cobertura a So Sung-wook y Kim Yong-min, una pareja gay que presentó una demanda en 2021 contra el organismo después de que éste cancelara sus prestaciones conyugales.

"No me lo podía creer cuando oí la sentencia. Me puse muy contento y empecé a llorar", dijo Kim a Reuters a la salida del tribunal.

"Tardé cuatro años en ganarme este estatus de dependiente", dijo. "Tenemos que luchar más para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el futuro". El presidente del tribunal, Jo Hee-de, dijo que denegar a la pareja las prestaciones, a pesar de que no hay cláusulas en la ley nacional del seguro de enfermedad que se refieran específicamente a las uniones entre personas del mismo sexo, constituía una discriminación basada en la orientación sexual. "Es un acto de discriminación que viola la dignidad y el valor humanos, el derecho a buscar la felicidad, la libertad de intimidad y el derecho a la igualdad ante la ley, y el grado de violación es grave", dijo el juez Jo en un juicio televisado.

So y Kim se consideran una pareja casada, pero su matrimonio no está reconocido legalmente en Corea del Sur.

Abogados y defensores de los derechos humanos afirmaron que la sentencia supone el primer reconocimiento legal de una unión entre personas del mismo sexo. "Con esta sentencia de hoy, el estatus legal de las parejas del mismo sexo será reconocido en el sistema público, por lo que creo que la existencia de parejas del mismo sexo será más visible", dijo a la prensa Chang Suh-yeon, uno de los abogados que representó a la pareja. Aunque las campañas para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo han tenido éxito en Taiwán y Tailandia, en Corea del Sur no hay reconocimiento legal de las uniones LGBTQ+, lo que obliga a las parejas a trasladarse al extranjero si quieren casarse legalmente.

Grupos religiosos conservadores de Corea del Sur han opuesto una feroz resistencia a los esfuerzos por aprobar leyes que promuevan los derechos de las personas LGBTQ+, lo que ha llevado a muchas personas a ocultar su identidad en el lugar de trabajo en su lucha por la igualdad de reconocimiento y aceptación. Antes de la sentencia, miembros de grupos cristianos conservadores realizaron una concentración ante el tribunal, en la que ondeaba una pancarta en la que se leía: "Las familias homoparentales no tienen sentido. ¡Corte Suprema, anula la sentencia del Tribunal Superior de Seúl!". (Reporte de Hyunsu Yim y Hyonhee Shin; editado por Ed Davies y Miral Fahmy; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

