En unos días será más difícil para irán interrumpir transporte marítimo, dice enviado israelí a onu

5 mar (Reuters) -

En pocos días, a Irán le resultaría mucho más difícil interrumpir el ‌paso de los ‌buques ⁠por el estrecho de Ormuz, dijo el jueves el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, ​quien agregó que ⁠el ⁠volumen de misiles lanzados por la república islámica ya está ​disminuyendo.

En declaraciones a periodistas en la ONU, Danny ‌Danon instó a los israelíes y a ​sus vecinos a ser ​pacientes, ya que, según dijo, es cuestión de tiempo que se minimice el lanzamiento de cohetes por parte de Irán y se desmantelen sus capacidades militares.

Danon señaló que los cientos de ataques contra ​los lanzamisiles iraníes están dando resultados. "

Al comienzo de la guerra se lanzaron alrededor ⁠de 100 misiles contra Israel. Hoy en día, se habla de unos ‌20. Así que estoy seguro de que veremos que la situación evoluciona en esa dirección", afirmó.

"Cada día, sus capacidades se reducen. Cada hora, nosotros, junto con Estados Unidos, degradamos, destruimos y desmantelamos los lugares de lanzamiento y los arsenales. El volumen de misiles ‌que están lanzando ya está disminuyendo, y solo llevamos seis días".

Danon ⁠añadió que aún no es el momento de la ‌diplomacia con Irán. "Creo que la diplomacia entrará en ⁠acción, (pero) aún no", destacó.

"Tenemos que terminar el ⁠trabajo (...) No serán meses, serán semanas o días, pero tenemos que continuar. Tenemos que seguir atacando, desmantelando sus capacidades y luego (...) utilizar la diplomacia para asegurarnos de que no vuelven a ‌hacer lo mismo", destacó.

"Tenemos que ​ser pacientes", remarcó. "Dennos unos días más y será mucho, mucho más difícil para los iraníes interrumpir el paso de los buques por el estrecho de ‌Ormuz". (Reporte de David Brunnstrom. Editado en español por Javier Leira)