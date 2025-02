En venezuela, personas sordas piden más apoyo en formación de lengua de señas

CARACAS, 20 feb (Reuters) - En medio del deterioro económico y social de Venezuela de los últimos años, portavoces de una asociación de personas sordas piden mayor apoyo estatal en la formación de profesores en lengua de señas y los más jóvenes sugieren crear aplicaciones que les ayuden con interpretes virtuales en tareas simples como pedir una cita médica.

En Venezuela se calcula que al menos 5% de la población del país, de unos 28 millones de habitantes, es sorda. Muchas de esas personas reciben apoyo desde alimentación hasta salud de unas 14 asociaciones que enseñan lengua de señas, dijo a Reuters Pedro Poleo, presidente de la Asociación de Sordos de Caracas (ASC), con 40 años de funcionamiento.

Para las personas sordas "la primera dificultad es la comunicación", agregó Poleo, quien es sordo desde los tres años, a través de un intérprete de lengua de señas. "La ley avala los derechos, pero no se cumplen", añadió. La Constitución reconoce en su artículo 81 el derecho de las personas sordas y mudas a expresarse en lengua de señas.

Algunas asociaciones consideran que el Estado tendría que apoyar a la población sorda en el acceso a la educación superior.

"Niños que egresan de los liceos, no tienen espacios para ir a las universidades, entonces vienen a la asociación de sordos", dijo Cira Morán, 70 años, vicepresidenta de la asociación, al referirse que no hay profesores que conozcan la lengua de señas.

Tal situación "me entristece mucho, porque es una debilidad", agregó Morán, quien perdió la audición a los cuatro años. "El Estado no brinda atención a los sordos (...) muchos no saben la lengua de señas ni el español" leerlo o escribirlo, reduciendo sus oportunidades laborales, dijo por medio de una intérprete.

Algunos jóvenes sordos creen que la tecnología les facilitaría la comunicación.

Hacer ejercicios en un gimnasio, donde retumba la música y hay luces de colores, es una de las actividades de Bryan Mejías, un joven sordo, quien desde hace tres años trabaja como intérprete de señas en la Confederación Sordos de Venezuela.

"Trato de ser un promotor en la comunidad joven de eliminar las barreras (...) Hace falta que se puede hacer notar más la lengua de señas", dijo Mejías. Entre los sordos y no sordos "hay muchos prejuicios (...) ¿Pero qué falta? La educación".

"Hace falta una aplicación tecnológica, donde el servicio de interpretación sea virtual", señaló. "Esto sería maravilloso en los diferentes espacios (...) y así romper las barreras de comunicación". (Reporte de Johnny Carvajal. Escrito por Vivian Sequera, Editado por Juana Casas)