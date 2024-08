En venezuela se realizan manifestaciones a un mes de las disputadas elecciones presidenciales

Por Mariela Nava y Tibisay Romero

Maracaibo/valencia, 28 ago (reuters) - el miércoles se realizaban manifestaciones en venezuela, en las que tanto la oposición como el partido gobernante instaron a sus seguidores a conmemorar el primer mes de la disputada elección presidencial, en momentos en los que continúan los arrestos de figuras de la oposición.

El desacuerdo sobre los comicios del 28 de julio ha provocado llamados internacionales para la publicación de los recuentos completos de votos, protestas y medidas del fiscal del país contra dirigentes de la oposición y periodistas.

La líder de la oposición, María Corina Machado, dijo a Reuters el martes que las protestas pacíficas en las calles y la presión internacional aún tienen el potencial de derrocar a Maduro.

Más tarde ese día, grupos de la oposición informaron al menos dos arrestos de opositores, incluido el abogado del movimiento de Machado.

Machado, en gran medida el rostro de la oposición, llegó a un mitin al mediodía en Caracas junto a otros dirigentes, mientras que los partidarios del partido gobernante se reunirán más tarde en el día.

"En todo el mundo se escucha el grito de los venezolanos", dijo Machado a sus partidarios en Caracas, instándolos a mantener la presión y "al mismo tiempo protegernos unos a otros, porque lo que ha desatado el régimen es brutal".

En la ciudad petrolera occidental de Maracaibo, menos de 100 partidarios de la oposición se reunieron durante una hora temprano el miércoles, vigilados de cerca por la policía.

"Está es la última concentración a la que asisto, me voy del país el viernes", dijo el estudiante de ingeniería Stiward Prieto, de 23 años, quien perdió su trabajo en una empresa eléctrica pública después de las elecciones. "Me duele dejar esto así, pero no tengo salida".

Pequeñas multitudes también se reunieron en San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia, las ciudades centrales de Barquisimeto y Valencia y al este Puerto Ordaz.

Muchos de los asistentes eran adultos mayores, dijeron testigos de Reuters. González y Machado, de 74 y 56 años, respectivamente, centraron gran parte de su retórica de campaña en las poblaciones de mayor edad a las que les gustaría ver a los hijos y nietos migrantes regresar a casa.

"Mi familia era enorme, entre tíos, primos, hermanos, hijos y demás éramos casi 600 personas. Ahora somos sólo 25. Hay familiares en Chile, Turquía, España, Italia, Australia, en todas partes", dijo la profesora jubilada María Carrasquel, de 63 años, añadiendo que su pensión, equivalente a 5 dólares al mes, no le alcanza para comprar comida.

Más de 7,7 millones de venezolanos se han ido en los últimos años.

Por las protestas tras la votación se han registrado al menos 27 muertes y la ONG Foro Penal dice que unas 1.780 personas están detenidas, incluidos 114 adolescentes.

Algunos países occidentales, casi todas las democracias de América y organismos internacionales como un panel de expertos de las Naciones Unidas han pedido la publicación de los recuentos completos de las elecciones, y algunos denuncian un fraude evidente por parte del partido gobernante.

La oposición ha publicado los recuentos de votos de más del 80% de las urnas que, según dice, muestran una victoria contundente de González.

González, quien junto con Machado está siendo investigado por incitación y otros delitos por el fiscal general Tarek Saab, ha ignorado dos citaciones para testificar sobre el sitio web de la oposición. Si no acude en una tercera ocasión, se podría emitir una orden de arresto en su contra.

La autoridad electoral de Venezuela y el máximo tribunal nombraron a Maduro como vencedor de las elecciones, diciendo que ganó poco más de la mitad de los votos. El consejo electoral aún no ha publicado los recuentos detallados, diciendo que un ciberataque afectó sus sistemas.

Maduro hizo cambios importantes en su gabinete el martes, alejando su retórica de las elecciones y orientándola hacia los cambios prometidos.

Entre los ajustes destaca la designación como ministra de Petróleo a la también vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ha construido estrechas relaciones con empresarios mientras se desempeñaba como ministra de Finanzas, y devolvió al líder del partido gobernante y famoso partidario de la línea dura Diosdado Cabello al gabinete como ministro del Interior y Justicia.

(Reporte de Mariela Nava en Maracaibo, Tibisay Romero en Valencia, Tathiana Ortiz en San Cristobal, Keren Torres en Barquisimeto, Maria Ramirez en Puerto Ordaz, Vivian Sequera, Deisy Buitrago y Mayela Armas en Caracas.)

